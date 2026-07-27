A Bari è stato istituito l'Osservatorio metropolitano sulla legalità, un nuovo organismo nato con l'obiettivo di monitorare e promuovere la cultura della legalità nel territorio della Città Metropolitana. L'iniziativa è stata presentata il 27 luglio 2026 e coinvolge istituzioni locali, associazioni e rappresentanti della società civile, unendo le forze per un impegno comune.

L'Osservatorio si prefigge di raccogliere dati, analizzare i fenomeni legati alla criminalità e proporre azioni concrete per contrastare l'illegalità. Tra i suoi compiti principali vi sono il monitoraggio delle attività illecite, la promozione di iniziative formative nelle scuole e la collaborazione con le forze dell'ordine e le istituzioni giudiziarie.

L'organismo avrà inoltre il compito di redigere rapporti periodici sulla situazione della legalità nell'area metropolitana di Bari.

Funzioni e Collaborazioni dell'Osservatorio

L'Osservatorio metropolitano sulla legalità è il frutto della collaborazione tra la Città Metropolitana di Bari, il Comune, le associazioni antimafia e i rappresentanti del mondo accademico. L'obiettivo dichiarato è quello di "rafforzare la rete territoriale per la prevenzione e il contrasto delle mafie e delle illegalità". Il presidente della Città Metropolitana ha sottolineato come l'Osservatorio rappresenti "un presidio fondamentale per la legalità e la trasparenza" nel contesto territoriale.

L'organismo si occuperà anche di promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e di supportare progetti di recupero sociale per le fasce più a rischio.

La sede dell'Osservatorio sarà presso la Città Metropolitana di Bari e le attività saranno coordinate da un comitato scientifico composto da esperti del settore.

Il Ruolo della Città Metropolitana di Bari

La Città Metropolitana di Bari è un ente territoriale di area vasta istituito in sostituzione della Provincia di Bari. Ha competenze in materia di pianificazione territoriale, sviluppo economico, trasporto pubblico e tutela dell'ambiente. L'ente promuove iniziative per la crescita sociale e culturale del territorio, collaborando con Comuni, istituzioni e associazioni locali.

La creazione dell'Osservatorio metropolitano sulla legalità si inserisce nel quadro delle politiche dell'ente, orientate a rafforzare la coesione sociale e a contrastare i fenomeni di criminalità organizzata. Questa iniziativa è pienamente in linea con le finalità statutarie della Città Metropolitana, che mira a garantire un ambiente sicuro e prospero per tutti i suoi cittadini.