Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso pubblicamente la sua gratitudine al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per i significativi investimenti destinati alla città. L'occasione è stata l'inaugurazione del cantiere per il nuovo Molo San Cataldo, un evento cruciale tenutosi il 16 luglio 2026 presso il porto di Bari.

Leccese ha evidenziato come il Ministero abbia sostenuto negli ultimi anni progetti di grande rilevanza per il futuro di Bari. Tra questi figurano il Brt, la camionale, i nodi ferroviari Nord e Sud, e gli interventi di rigenerazione urbana finanziati tramite il Pinqua.

Il sindaco ha sottolineato che: “Quando lo Stato sceglie di investire su un territorio significa che crede nel suo sviluppo, e Bari questa fiducia l'ha avuta”.

Il Progetto del Molo San Cataldo: un Investimento Strategico

L'inaugurazione del cantiere del Molo San Cataldo ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui Francesco Mastro, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, e l'ammiraglio Donato De Carolis, direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica. Il progetto prevede la realizzazione di nuove banchine, essenziali per potenziare le infrastrutture logistiche della Guardia Costiera. Questo rafforzerà le attività di sicurezza della navigazione, ricerca, soccorso e tutela ambientale.

La presenza del ministro Salvini ha confermato il valore nazionale dell'opera.

La giornata ha incluso altri momenti istituzionali, come la firma di un protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, volto a rafforzare la cooperazione nel settore demaniale e portuale. Il programma ha previsto anche visite ai principali cantieri e la celebrazione del trentennale della Stazione Satellitare Italiana COSPAS‑SARSAT di Bari.

Sviluppo Urbano e Integrazione Porto-Città

Leccese ha ribadito il ruolo strategico delle infrastrutture per la crescita di Bari. Ha affermato che: “Ogni cantiere comporta inevitabilmente sacrifici e disagi temporanei, ma rappresenta un investimento sul futuro”.

Ha descritto Bari come una città in una fase di “grandi trasformazioni” che toccano mobilità, rigenerazione urbana e il rapporto con il mare, con l'obiettivo di costruire una città moderna che mantenga la propria identità. Il sindaco ha esteso i ringraziamenti all'Autorità di Sistema Portuale, alla Direzione Marittima, alla Capitaneria di Porto e al personale della Guardia Costiera.

Il nuovo Molo San Cataldo è visto come un elemento chiave per il futuro porto turistico di Bari, promuovendo una maggiore integrazione tra la città e il suo scalo. Leccese ha concluso con l'affermazione che: “per Bari il porto non è mai stato un confine: è sempre stato il luogo da cui guardare avanti e costruire nuove opportunità di sviluppo”.