I Carabinieri della Compagnia di Larino, in stretta collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, hanno condotto controlli mirati nel settore turistico-alberghiero del Basso Molise. Questa operazione, volta a contrastare il fenomeno del caporalato e le irregolarità lavorative, ha portato alla luce gravi violazioni e alla conseguente sospensione di un'attività ricettiva. Le verifiche hanno rivelato significative non conformità sia sul piano amministrativo che penale, culminate nell'applicazione di sanzioni pecuniarie per oltre 20.000 euro a carico del titolare della struttura.

Le gravi irregolarità riscontrate e i provvedimenti adottati

Nel dettaglio, l'ispezione condotta dai militari ha evidenziato gravi carenze in materia di formazione del personale sui rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro. Si è riscontrato, inoltre, l'omesso invio dei dipendenti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria, una misura essenziale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Un'ulteriore e particolarmente grave violazione è stata l'accertamento della presenza di un lavoratore impiegato "in nero", ovvero senza alcuna forma di contratto regolare o copertura previdenziale e assicurativa. Queste irregolarità hanno determinato il deferimento del datore di lavoro in stato di libertà e l'immediata sospensione dell'attività della struttura, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le sanzioni complessive, che includono sia ammende di natura penale che sanzioni amministrative, ammontano a circa 20.000 euro, interamente imputate all'imprenditore responsabile delle violazioni accertate.

Obiettivi della campagna di vigilanza e la prosecuzione dei controlli

L'attività ispettiva, intensificata nel pieno della stagione estiva, si inserisce in un più ampio contesto di vigilanza e prevenzione. Si prefigge l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei lavoratori e il pieno rispetto dei loro diritti fondamentali. La campagna di controlli proseguirà con determinazione per tutta la stagione estiva, con l'intento di assicurare che tutte le strutture operanti nel settore turistico-alberghiero lungo la costa del Basso Molise rispettino scrupolosamente le normative vigenti.

L'azione congiunta delle forze dell'ordine e dell'Ispettorato del Lavoro è volta a prevenire e contrastare ogni forma di sfruttamento del personale, promuovendo condizioni di lavoro eque, dignitose e sicure per tutti i dipendenti del settore.