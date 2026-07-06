La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Lecce ha eseguito a Scorrano un decreto di confisca di beni per oltre un milione di euro, colpendo il patrimonio di un noto pregiudicato locale. Ritenuto un soggetto ad alta pericolosità sociale, l'uomo è stato oggetto di indagini patrimoniali condotte dagli specialisti della DIA. Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale salentino su proposta del Direttore della DIA.

Il pregiudicato è stato arrestato tra il 2024 e l’inizio del 2025 in diverse operazioni antidroga: l’indagine “Muratore” della Procura di Firenze, l’operazione “Ultima Fermata” e il blitz “Sud Est” condotto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce.

Le indagini hanno rivelato che l'uomo ricopriva un ruolo di vertice nel traffico internazionale di stupefacenti, gestendo l’approvvigionamento di carichi dall’Albania e coordinando la logistica degli arrivi sulle coste salentine.

Beni confiscati e strategie di occultamento

La confisca ha interessato una villa con piscina, un’abitazione, due locali deposito, tre terreni agricoli, un autoveicolo e quattordici rapporti finanziari. Le indagini patrimoniali hanno evidenziato una sproporzione tra le disponibilità economiche del soggetto e i redditi dichiarati dal nucleo familiare, insufficienti a giustificare il patrimonio. Parte dei beni era stata fittiziamente intestata a parenti e congiunti per eludere i controlli.

Il ruolo della DIA nella lotta alla criminalità

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) è un organismo interforze nazionale con il compito di prevenire e contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso. La DIA svolge indagini patrimoniali e personali, finalizzate all’individuazione e alla confisca dei patrimoni illecitamente accumulati da organizzazioni criminali e soggetti pericolosi. L’azione della DIA si inserisce nelle misure di prevenzione previste dalla normativa italiana, con l'obiettivo di sottrarre risorse economiche alle mafie e ridurne la capacità operativa.