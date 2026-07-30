L'assessore regionale della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, ha messo in luce l'importanza cruciale del settore dei trasporti per l'intero sistema socioeconomico valdostano. In una recente dichiarazione, Bertschy ha sottolineato come i trasporti rappresentino un elemento fondamentale e trasversale che coinvolge e influenza profondamente tutti i comparti della società e dell'economia locale.

Il ruolo strategico dei trasporti per lo sviluppo valdostano

Bertschy ha spiegato che le politiche e le strategie sui trasporti hanno "ricadute su tutti i settori socioeconomici" della regione.

L'assessore ha rimarcato che il tema della mobilità non si limita al semplice spostamento di persone e merci, ma esercita un impatto diretto e significativo su ambiti vitali come il turismo, il lavoro, l'accesso ai servizi e, più in generale, sulla qualità della vita dei cittadini. Secondo Bertschy, la gestione efficiente e lo sviluppo costante delle infrastrutture di trasporto sono tra le priorità strategiche dell'amministrazione regionale, riconoscendone il ruolo propulsore per la crescita territoriale.

Impatto trasversale sulla vita e l'economia locale

Durante il suo intervento, Bertschy ha affermato con forza che "il trasporto è un elemento trasversale che incide su ogni aspetto della vita quotidiana e produttiva della Valle d'Aosta".

L'assessore ha argomentato che investire nella mobilità significa non solo sostenere la crescita economica complessiva della regione, ma anche migliorare concretamente l'accessibilità ai servizi per tutti i residenti e favorire attivamente l'inclusione sociale. Bertschy ha concluso ribadendo la necessità impellente di un approccio integrato alle politiche di trasporto, che preveda il coinvolgimento attivo e sinergico di tutti gli attori e le parti interessate presenti sul territorio valdostano, dalle istituzioni alle imprese, per costruire un futuro di mobilità efficiente e sostenibile.