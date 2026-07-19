Una tragica vicenda ha scosso Milano Marittima: Magdalena Kaiser, una bambina austriaca di soli quattro anni, ha perso la vita per annegamento nella piscina dell'hotel Continental. L'incidente è avvenuto il 18 luglio, mentre la piccola si trovava in vacanza in Romagna con la sua famiglia, composta dai genitori e due sorelle maggiori.

La dinamica dell'incidente e l'indagine per abbandono di minore

La ricostruzione degli eventi indica che, nel pomeriggio di ieri, attorno alle 14 e poco dopo il pranzo, Magdalena era in compagnia del padre nei pressi dell'area piscina dell'albergo, in uno spazio che fungeva da transizione tra i giochi e l'acqua.

La madre e le altre due figlie si trovavano in quel momento nella loro camera. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il padre, un uomo di cinquantasei anni, si sarebbe allontanato dalla bambina dopo averle detto di aspettarlo tra i giochi. L'ipotesi è che si fosse allontanato per recarsi in camera. Al suo ritorno, purtroppo, la situazione era già precipitata: Magdalena era stata trovata in acqua e un medico ospite dell'albergo stava già prestando i primi soccorsi.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'hotel hanno fornito dettagli cruciali sulla dinamica, mostrando che la bambina è rimasta in acqua da sola per un periodo stimato tra i sette e gli otto minuti.

Un elemento significativo emerso dalle indagini preliminari è che i cancelli di accesso alla piscina risultavano aperti, nonostante in quell'orario il servizio di salvataggio non fosse ancora attivo.

I soccorsi e il tragico epilogo

Il primo a intervenire è stato un medico, anch'egli ospite della struttura, allertato dal grido di due ragazzini che per primi avevano individuato la piccola in difficoltà. Immediatamente è stato allertato il 118, il cui personale ha tentato a lungo di rianimare Magdalena. Nonostante gli sforzi prolungati, la morte della bambina è stata purtroppo dichiarata intorno alle 16 presso l'ospedale Bufalini di Cesena.

L'inchiesta per omicidio colposo e i provvedimenti

La Procura della Repubblica di Ravenna, sotto la guida della Pubblico Ministero Angela Scorza, ha immediatamente avviato un'inchiesta approfondita.

Tra i primi provvedimenti disposti vi è il sequestro della piscina dell'hotel Continental, elemento centrale della tragedia, e l'ordine di effettuare l'autopsia sulla vittima, per chiarire le cause esatte del decesso. Il nucleo investigativo dei carabinieri sta coordinando le indagini e ha già ascoltato diversi testimoni presenti al momento dell'incidente.

Il fascicolo di indagine è stato aperto con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. In virtù della dinamica emersa e come atto dovuto, tra gli indagati potrebbero figurare sia il padre della bambina, inizialmente indagato per abbandono di minore, sia i responsabili della gestione dell'albergo e della piscina. L'attenzione degli inquirenti si concentra sulla catena di responsabilità e sulle eventuali negligenze che hanno portato a questo drammatico evento.