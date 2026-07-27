Un grave incidente ha sconvolto il pomeriggio sul litorale di Corigliano-Rossano, in Calabria. Una bambina di appena cinque anni è stata investita da un’automobile mentre si trovava nella zona di Schiavonea. L’impatto, avvenuto in viale Mediterraneo, ha provocato alla piccola ferite e traumi seri. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e la bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Bimba investita a Schiavonea: l’incidente in viale Mediterraneo e i primi soccorsi

L’incidente è avvenuto lungo viale Mediterraneo, nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, un’automobile ha colpito la piccola provocandole lesioni particolarmente gravi, soprattutto agli arti.

L’uomo alla guida del veicolo si è fermato immediatamente dopo l’impatto. La presenza di alcune persone sul posto ha permesso di attivare rapidamente la macchina dei soccorsi. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha prestato le prime cure alla bambina, stabilizzandone le condizioni prima del trasferimento in ospedale.

Trasporto urgente all’ospedale Annunziata di Cosenza: condizioni della bambina gravi

Vista la gravità dei traumi riportati, i sanitari hanno deciso il trasporto immediato della bambina al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza. La struttura è stata individuata come il presidio più adatto per garantire le cure necessarie alla piccola, considerata la complessità delle ferite riportate nell’incidente stradale.

Le condizioni della bambina sono apparse subito preoccupanti ai soccorritori intervenuti sul luogo del sinistro. L’intervento tempestivo del personale medico ha consentito di avviare rapidamente le procedure necessarie per il trasferimento e l’assistenza specialistica.

Indagini della Polizia Locale dopo l’incidente stradale a Corigliano-Rossano

Sul luogo dell’investimento sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Corigliano-Rossano per effettuare i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio utile, dalle condizioni della strada alla posizione dei mezzi coinvolti.

Nell’area dell’incidente è intervenuta anche la squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano. Le verifiche proseguiranno per chiarire eventuali responsabilità e stabilire con esattezza come sia avvenuto l’impatto che ha coinvolto la bambina.