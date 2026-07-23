Un bambino di sei anni è stato investito gravemente da una moto nel tardo pomeriggio del 22 luglio, mentre attraversava la via Aurelia sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. L'incidente si è verificato all'incrocio con via Corsica, all'altezza di Largo dei Giardini, una zona frequentata anche da turisti.

Il piccolo, in vacanza nella località balneare del Golfo Dianese, ha riportato ferite di estrema gravità. Tra queste, un grave trauma cranico e una consistente perdita di sangue. Dopo l'impatto, il bambino è stato soccorso dai volontari della Croce d'Oro di Cervo e dall'équipe medica del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto.

Data la serietà delle sue condizioni, si è reso necessario un trasferimento d'urgenza. Il piccolo è stato elitrasportato a bordo dell'elicottero "Drago" dei vigili del fuoco all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Attualmente, il bambino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove la sua prognosi rimane strettamente riservata e le sue condizioni sono descritte come gravissime.

La dinamica dell'incidente e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto dalla moto. A seguito dell'urto, il piccolo è caduto violentemente sull'asfalto, riportando, oltre al grave trauma cranico e alla perdita di sangue, anche diverse escoriazioni.

Il conducente della moto è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Diano Marina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l'esatta dinamica dell'incidente. Il motociclista è stato sottoposto ai controlli per verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, come previsto dalla procedura in questi casi.

L'ospedale pediatrico Gaslini, un centro di eccellenza

L'ospedale pediatrico Gaslini di Genova è una struttura di riferimento nazionale per la cura di bambini e adolescenti. Dispone di reparti specializzati, inclusa la terapia intensiva pediatrica, dove vengono trattati i casi più gravi provenienti da tutta Italia. Il Gaslini offre assistenza multidisciplinare e interventi di alta specializzazione per patologie acute e complesse in età pediatrica, garantendo cure di alto livello.