Nel Nord Ovest italiano, le famiglie fronteggiano il caro energia. Un'indagine su 404 cittadini di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta rivela che il 63% ha registrato un aumento della spesa energetica nell'ultimo anno, contro il 6% che ha rilevato una diminuzione. Il 55% definisce il rapporto con le bollette sereno; il 38% lo considera problematico e il 7% teme difficoltà nei pagamenti.

Impatto economico e scelte

La spesa energetica media è di 204 euro al mese, il 18% del budget familiare (media 1.280 euro mensili). Per un terzo, le bollette superano il 20% delle uscite.

Il prezzo è determinante: l’81% di chi cambia o valuta di cambiare fornitore lo fa per motivi economici; il 20% ha già cambiato nell'ultimo anno.

Rincari e l'efficienza energetica

Il 75% attribuisce i rincari alle tensioni geopolitiche internazionali, seguite da dipendenza dalle importazioni (15%) e speculazione sui mercati (14%). Il 71% sposta l’uso degli elettrodomestici nelle fasce orarie più convenienti. Gli investimenti in efficienza energetica sono limitati: solo il 3% ha un cappotto termico. Il 46% esclude di spendere oltre 1.000 euro nei prossimi dodici mesi per l'efficienza della casa, per l'elevato costo iniziale, indicato dall’82% come barriera principale. L'ostacolo è più sentito tra i proprietari (86%) rispetto agli affittuari (65%).

Climatizzazione: necessità e costi

Il 72% delle famiglie possiede un impianto di climatizzazione fisso, quasi indispensabile. Tra chi non lo ha, la rinuncia è legata al costo della bolletta, con una percentuale dal 12% dei proprietari al 37% degli affittuari, evidenziando una chiara correlazione con la condizione abitativa.