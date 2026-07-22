A Bolzano, a partire dal 22 luglio 2026, si concretizza una storica e attesa agevolazione destinata alle persone con disabilità. Sarà infatti possibile usufruire del servizio di rifornimento carburante servito al medesimo prezzo del self-service, un'iniziativa che mira a semplificare significativamente la vita quotidiana di molti cittadini. Questa importante novità è il frutto di un accordo strategico e di un dialogo costruttivo tra le associazioni di categoria e i gestori delle stazioni di servizio presenti nella città. L'obiettivo primario di questa misura è quello di agevolare concretamente la mobilità delle persone con disabilità, eliminando non solo una differenza di costo che finora rappresentava un onere economico aggiuntivo, ma anche una discriminazione di fatto, rendendo il rifornimento più accessibile, equo e meno oneroso.

Si tratta di un passo avanti verso una maggiore autonomia e inclusione.

Dettagli dell'iniziativa e modalità di accesso facilitato

Le persone con disabilità che desiderano avvalersi di questa nuova e vantaggiosa opportunità potranno recarsi presso le stazioni di servizio aderenti all'accordo, che saranno opportunamente segnalate. Qui, avranno la possibilità di ricevere assistenza completa e qualificata per tutte le operazioni di rifornimento, pagando esattamente la stessa cifra prevista per la modalità self-service, senza alcun sovrapprezzo. L'intesa coinvolge attivamente le principali associazioni di categoria del settore e i rappresentanti dei gestori degli impianti di carburante operanti sul territorio di Bolzano, dimostrando un impegno condiviso.

Questa politica inclusiva è stata concepita per garantire pari opportunità di accesso ai servizi essenziali, un diritto fondamentale per tutti i cittadini, e per ridurre in maniera significativa le difficoltà pratiche che le persone con disabilità possono incontrare: dalla manovra della pompa al pagamento, trasformando un potenziale ostacolo in un servizio facilitato e senza stress.

Collaborazione virtuosa e impatto sull'inclusione sociale

Le associazioni di categoria e i gestori delle stazioni di servizio hanno congiuntamente sottolineato la rilevanza strategica e l'importanza cruciale di questa iniziativa, definendola un passo fondamentale per promuovere l'inclusione sociale e migliorare sensibilmente la mobilità delle persone con disabilità.

L'accordo rappresenta un pregevole esempio di collaborazione virtuosa e di responsabilità sociale d'impresa tra il settore privato e le realtà associative, uniti nell'intento di rispondere a esigenze concrete e sentite, affrontando le sfide quotidiane che molti cittadini con disabilità devono affrontare. La notizia è stata accolta con grande favore e entusiasmo dalle organizzazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità, le quali hanno evidenziato come il rifornimento di carburante abbia storicamente costituito una criticità non indifferente, spesso richiedendo sforzi fisici o soluzioni logistiche complesse. Questa soluzione non solo semplifica un'operazione quotidiana, ma invia anche un messaggio forte e chiaro di attenzione, rispetto e supporto verso una parte importante e vulnerabile della comunità, stabilendo un precedente positivo per future iniziative di inclusione.