La Corte d'appello di Bolzano ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per tentato omicidio a carico di un cittadino albanese di 33 anni. L'uomo è stato ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un connazionale di 26 anni, un grave episodio di violenza avvenuto in piazza Vittoria, a Bolzano, durante i disordini scoppiati in occasione degli Europei di calcio del 2024. Questa sentenza di secondo grado ribadisce la gravità dei fatti e la responsabilità dell'imputato.

I dettagli emersi nel processo hanno rivelato la dinamica dell'aggressione.

La vittima ventiseienne è stata colpita da una coltellata all'altezza del collo, una ferita giudicata potenzialmente letale. Negli stessi scontri è rimasta ferita anche una poliziotta, che ha riportato una lesione a una mano con una prognosi di dieci giorni. La corte ha inoltre confermato i risarcimenti in favore delle parti civili: 58.000 euro per il giovane accoltellato e 10.000 euro per l'agente ferita.

La posizione del condannato Marius Deda

L'uomo condannato, identificato come Marius Deda, 33enne di origini albanesi, non era presente in aula al momento della lettura della sentenza. L'imputato risulta irreperibile da mesi. Secondo gli atti processuali, Deda avrebbe violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora in Friuli-Venezia Giulia, facendo perdere le proprie tracce.

Si ipotizza che possa essersi rifugiato in Albania.

La pena inflitta dalla Corte d'appello, pari a 12 anni di reclusione, è superiore rispetto ai dieci anni richiesti dalla Procura. Il tribunale ha riconosciuto la sussistenza di entrambe le accuse: quella di tentato omicidio per l'aggressione al connazionale e quella di lesioni nei confronti della poliziotta. Questi gravi episodi di violenza si sono verificati la sera del 24 giugno 2024, in un contesto di tensione e disordini, al termine della partita degli Europei tra Albania e Spagna.

Il contesto degli scontri a Piazza Vittoria

Piazza Vittoria, una delle principali piazze di Bolzano, è spesso teatro di eventi pubblici. Durante gli Europei di calcio del 2024, la zona è stata interessata da gravi disordini che hanno coinvolto numerosi tifosi, degenerando in episodi di violenza.

Le autorità locali hanno spesso rafforzato la presenza delle forze dell'ordine in occasione di manifestazioni sportive di rilievo, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

La conferma della condanna e dei relativi risarcimenti rappresenta l'epilogo del procedimento giudiziario scaturito dai fatti di cronaca che hanno segnato Bolzano durante la manifestazione sportiva internazionale. La decisione della Corte d'appello sottolinea l'impegno delle istituzioni nel perseguire e sanzionare gli atti di violenza, riaffermando i principi di legalità e giustizia.