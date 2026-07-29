La Procura di Bolzano ha notevolmente ampliato l’inchiesta sul rilascio di certificati di bilinguismo falsi, i cosiddetti “patentini”, documenti indispensabili per l’accesso al pubblico impiego in Alto Adige. L’indagine ha finora posto sotto la lente oltre 1.700 certificazioni linguistiche sospette.

Il comparto maggiormente interessato da questa vasta operazione risulta essere quello della sanità, seguito dagli enti locali, provinciali e regionali. Sono inoltre coinvolte numerose amministrazioni dello Stato, società a partecipazione pubblica e aziende del trasporto pubblico, evidenziando la capillarità del fenomeno.

Nelle scorse settimane, la Guardia di Finanza di Bolzano ha eseguito perquisizioni presso tre istituti scolastici situati nella provincia di Caserta e a Roma. Queste sedi erano accreditate dall’ente certificatore Telc per il rilascio di certificazioni linguistiche. Le operazioni sono scattate in seguito al riscontro di un flusso anomalo e particolarmente rilevante, sotto il profilo numerico, di richieste di riconoscimento di certificazioni Telc.

Tali richieste erano state presentate da candidati che avrebbero conseguito i titoli presso sedi d’esame ubicate a centinaia di chilometri dal capoluogo altoatesino, nonostante sul territorio provinciale siano presenti numerosi enti accreditati. Le perquisizioni hanno permesso il sequestro di una consistente quantità di documentazione, sia cartacea che informatica, relativa all’organizzazione, alla gestione e allo svolgimento degli esami di certificazione linguistica.

Le prime verifiche hanno già consentito di individuare ulteriori persone che avrebbero svolto il ruolo di intermediari, organizzando, dietro compenso, il reperimento dei candidati. L’ente certificatore Telc, con sede a Francoforte, ha fornito piena collaborazione agli investigatori, contribuendo attivamente alle indagini.

Le origini dell'indagine e i primi riscontri

Questa nuova fase investigativa prende le mosse da un’inchiesta avviata nei mesi precedenti, che aveva già portato alla luce una quarantina di casi di certificati falsi. Anche in quella circostanza, il settore sanitario era emerso come il più colpito, rivelando la punta di un sistema illecito ben più ampio.

Nella fase iniziale, la Guardia di Finanza aveva già identificato decine di persone coinvolte, tra cui medici, infermieri e impiegati pubblici.

Un ex vigilantes dell’ospedale di Bolzano era stato posto agli arresti domiciliari, sospettato di agire come intermediario. Le accuse formulate in quel contesto includevano falso, uso di atto falso e omessa denuncia, con richieste di compensi che variavano tra i quattro e i cinquemila euro per ogni certificato ottenuto illecitamente.

Il ruolo dell'ente certificatore Telc e i controlli

Telc è un ente certificatore riconosciuto per le competenze linguistiche, con accreditamento anche in Alto Adige. In presenza di dubbi sull’autenticità dei certificati, l’Ufficio bilinguismo e lingue straniere della Provincia autonoma di Bolzano dispone di procedure consolidate per la verifica.

È possibile richiedere una perizia al Centro linguistico della Libera Università di Bolzano oppure procedere alla verifica dell’autenticità attraverso i portali ufficiali degli enti certificatori o tramite contatti diretti.

La piena collaborazione di Telc con gli investigatori sottolinea l’importanza degli strumenti ufficiali di controllo per le certificazioni linguistiche, la cui regolarità è fondamentale per l’accesso al pubblico impiego.