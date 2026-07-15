Un grave incidente stradale ha generato un'ampia perturbazione nel primo pomeriggio di mercoledì 15 luglio 2026, causando pesanti disagi alla viabilità nella città di Bolzano. L'evento si è verificato all'interno della galleria del Virgolo, un'arteria cruciale per il transito veicolare, dove due furgoni sono stati coinvolti in uno scontro. Le ripercussioni sulla circolazione sono state immediate e significative, portando a un vero e proprio traffico in tilt che ha interessato l'intera zona limitrofa al tunnel, con code e rallentamenti diffusi.

A seguito dell'impatto, uno dei due veicoli commerciali si è ribaltato, adagiandosi su un fianco lungo la carreggiata.

Questa posizione ha parzialmente ostruito il transito all'interno della galleria, rendendo indispensabile l'intervento rapido delle squadre di soccorso. Per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza, le autorità hanno prontamente deviato la circolazione sulla viabilità cittadina alternativa. Tale provvedimento, sebbene essenziale per decongestionare l'area dell'incidente, ha inevitabilmente provocato forti rallentamenti e la formazione di lunghe code, estendendosi a diverse arterie principali e secondarie della zona interessata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti con celerità i Vigili del Fuoco permanenti di Bolzano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dello scontro e a facilitare le complesse operazioni di recupero e rimozione dei mezzi coinvolti.

Contestualmente, i sanitari della Croce Rossa hanno prestato le prime cure e assistenza alle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, due individui avrebbero riportato ferite di lieve entità, senza destare particolari preoccupazioni per le loro condizioni di salute.

Indagini e gestione dell'emergenza

La dinamica esatta dell'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è ora oggetto di approfondite indagini da parte degli agenti della Polizia locale di Bolzano. Le forze dell'ordine hanno eseguito tutti i rilievi necessari sul posto per ricostruire con precisione l'esatta successione dei fatti che hanno portato allo scontro tra i due furgoni.

L'episodio ha comportato la chiusura temporanea della galleria del Virgolo, un'infrastruttura fondamentale per la fluidità del traffico locale, e ha richiesto un'attenta e prolungata gestione del traffico deviato sulle strade urbane, con inevitabili e prolungate ripercussioni per gli automobilisti e i pendolari che transitano quotidianamente nell'area.

La viabilità di Bolzano: un contesto sensibile

La viabilità della zona di Bolzano è caratterizzata dalla presenza di diverse arterie di grande importanza strategica, tra cui spicca la Mebo, un collegamento essenziale tra Merano e il capoluogo. Storicamente, la chiusura di tratti di questa superstrada o di gallerie adiacenti ha spesso generato significative ripercussioni sulla circolazione, causando lunghe code e rallentamenti nelle principali vie di accesso alla città.

La gestione di situazioni di emergenza come quella odierna prevede sistematicamente la deviazione dei flussi veicolari sulle strade cittadine. Questo approccio è stato adottato anche in precedenti occasioni, quando incidenti simili, a volte con il coinvolgimento di mezzi pesanti o autobus, si sono verificati in prossimità delle uscite principali di Bolzano, evidenziando la vulnerabilità del sistema stradale locale a eventi imprevisti e la necessità di piani di contingenza efficaci per mitigare i disagi per la popolazione e il traffico.