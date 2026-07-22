A Bolzano è stata lanciata un’iniziativa innovativa che consente alle persone con disabilità motoria di usufruire del rifornimento di carburante in modalità "servito" al medesimo prezzo del "self service". Questa misura, volta a promuovere l'autonomia, è stata promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Bolzano e presidente dell’Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità, Brigitte Hofer, ed è stata accolta con favore da Confesercenti Alto Adige.

L’adesione all’iniziativa da parte dei gestori degli impianti di carburante è su base volontaria e dipende strettamente dalle condizioni tecniche, organizzative e di sicurezza delle singole stazioni di servizio.

Le persone con disabilità potranno semplicemente mostrare il proprio tesserino specifico e ricevere assistenza dal personale della stazione, senza dover sostenere il sovrapprezzo normalmente applicato per il servizio "servito". Hofer ha definito l'iniziativa un “gesto concreto per garantire pari opportunità e autonomia”, mentre Confesercenti ha sottolineato il valore sociale di un intervento capace di “rendere il territorio più inclusivo”.

Dettagli operativi e adesione

La misura prevede che le persone con disabilità motoria possano presentare il proprio tesserino di riconoscimento direttamente al personale della stazione di servizio. In questo modo, il rifornimento verrà effettuato dal personale senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del "self service".

La partecipazione dei gestori resta su base volontaria e viene valutata in base alle possibilità tecniche e organizzative di ciascun impianto, garantendo un'implementazione sostenibile.

Enti promotori e inclusione

L’accordo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra il Südtiroler Monitoringausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità della Provincia di Bolzano) e la Vereinigung der Südtiroler Tankstellenbetreiber im Wirtschaftsverband hds unione (Associazione dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige all’interno dell’Unione commercio e servizi). L’intesa mira a eliminare le barriere pratiche che spesso ostacolano l’autonomia delle persone con disabilità, favorendo così una maggiore inclusione sociale sul territorio provinciale di Bolzano.