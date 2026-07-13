A Torino, il primo lotto del cantiere di restauro e rifunzionalizzazione del Borgo Medievale, incastonato nel cuore del Parco del Valentino, è in procinto di essere ultimato entro la fine di luglio. Questo importante intervento, sostenuto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si configura come una delle operazioni chiave per la riqualificazione dell'area verde più iconica della città. Il sindaco Stefano Lo Russo ha personalmente verificato lo stato di avanzamento dei lavori durante un sopralluogo effettuato nella mattinata.

Avviati nel marzo 2024, gli interventi hanno già raggiunto e superato il 90% dello stato di avanzamento. La fase finale, che include gli ultimi lavori di completamento e finitura, si concluderà entro la fine del mese corrente. La consegna del primo lotto è attesa entro la fine dell'anno, a seguito del necessario collaudo delle opere. Un aspetto distintivo di questo progetto è l'enfasi posta sulla sostenibilità ambientale: è stato infatti realizzato un geopozzo all'avanguardia, destinato a garantire la completa autosufficienza energetica del Borgo Medievale.

Prossimi Passi: Via Maestra e Rocca

A seguito del completamento del primo lotto, il progetto prevede ulteriori interventi su altri due importanti segmenti: quello che riguarda la via maestra e quello della Rocca.

Per la realizzazione di queste fasi successive, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha già avanzato una proposta di partenariato. Questa collaborazione mira a sostenere attivamente la prosecuzione e il completamento dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell'intero e prestigioso complesso del Borgo Medievale.

Il Borgo Medievale: Cuore Storico del Valentino

Il Borgo Medievale si conferma come una delle più significative attrazioni storiche e culturali di Torino, magnificamente inserito nel contesto del Parco del Valentino. Quest'ultimo, estendendosi maestosamente lungo le rive del fiume Po, costituisce un vero e proprio polmone verde per la città, arricchito da numerosi edifici storici, incantevoli giardini e spazi dedicati alla ricreazione.

L'attuale restauro del Borgo Medievale si inserisce armoniosamente in un più ampio progetto di valorizzazione che mira a esaltare il ricco patrimonio storico e naturalistico dell'intero parco.

La rifunzionalizzazione e la sostenibilità energetica, rese concretamente possibili dall'implementazione del geopozzo, rappresentano gli elementi centrali di questo ambizioso intervento. L'obiettivo primario è restituire alla cittadinanza e ai visitatori uno spazio non solo rinnovato e funzionale, ma anche profondamente rispettoso dell'ambiente. Il collaudo definitivo delle opere è atteso, come da programma, entro la fine dell'anno, confermando il rispetto del cronoprogramma stabilito per questa cruciale riqualificazione.