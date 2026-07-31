Un significativo potenziamento dei servizi di trasporto Link è in arrivo in Umbria, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità ai principali luoghi francescani e alle destinazioni di interesse religioso e culturale della regione. Il piano, promosso da Busitalia in coordinamento con Trenitalia e con il supporto della Regione Umbria, entrerà in vigore da sabato e interesserà in particolare città di grande richiamo come Assisi, Orvieto, Cascia, Norcia e Gubbio, tutte note per la loro profonda rilevanza storica e spirituale.

Potenziamento dei collegamenti principali

Tra gli interventi più rilevanti, si evidenzia il rafforzamento del collegamento tra la stazione ferroviaria di Assisi-Santa Maria degli Angeli e il centro storico della città serafica. Su questa tratta strategica, la frequenza dei collegamenti sarà intensificata, raggiungendo i 15 minuti nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 20:00. Inoltre, viene confermata e valorizzata la Linea E, che connette punti chiave come piazza Unità d'Italia, San Damiano e l'Eremo delle Carceri, ampliando così le opportunità per i visitatori di raggiungere agevolmente i principali luoghi di interesse religioso e turistico della zona.

Novità importanti riguardano anche l'area della Valnerina, dove il piano prevede un consolidamento dei collegamenti intermodali diretti verso Norcia e Cascia.

Questo sarà realizzato attraverso il potenziamento delle linee E401, E433 ed E405, che garantiranno una migliore connessione con le stazioni ferroviarie di Spoleto e Terni. L'obiettivo primario è assicurare coincidenze più efficaci e una distribuzione ottimale dei flussi di mobilità verso alcune delle destinazioni più richieste e significative del territorio umbro.

Servizi aggiuntivi e mobilità sostenibile

Nell'area di Gubbio, vengono riproposti e ulteriormente rafforzati i collegamenti con Perugia, Assisi e la stazione di Fossato di Vico, migliorando l'interconnessione tra queste località. Parallelamente, a Orvieto è previsto un incremento dei servizi di trasporto diretti verso il centro storico e l'area del Duomo, facilitando gli spostamenti dei viaggiatori che arrivano dalla stazione ferroviaria e dalla funicolare.

Il progetto include altresì la disponibilità di servizi straordinari e navette dedicate, che verranno attivate in occasione di eventi caratterizzati da elevati afflussi di pubblico, con l'intento di garantire una gestione ordinata, sicura e sostenibile della mobilità in tali circostanze.

Con questa iniziativa, Busitalia ribadisce il proprio impegno nel promuovere una mobilità sempre più integrata e sostenibile, valorizzando il trasporto pubblico locale e facilitando l'accesso ai luoghi simbolo dell'Umbria. L'azienda, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, continua a focalizzarsi sulla gestione di servizi di trasporto pubblico su gomma e di mobilità integrata, ponendo particolare attenzione all'intermodalità tra autobus e treni, come parte della sua missione istituzionale.