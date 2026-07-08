Un alpinista ceco di 34 anni ha perso la vita sul Lyskamm, sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa, dopo essere stato travolto da una violenta scarica di sassi. L'incidente si è verificato nella mattinata di martedì 7 luglio, intorno alle ore 9, a un'altitudine di circa 4.300 metri, nelle vicinanze di Zermatt. L'episodio è stato reso noto dalle autorità elvetiche il giorno successivo.

La vittima stava affrontando la salita della parete nord del Lyskamm insieme a un compagno di cordata. Mentre si trovavano in quota, si è improvvisamente verificata una caduta di massi al di sopra della loro posizione.

L'alpinista ceco è stato colpito da una delle pietre, mentre il compagno, rimasto illeso, ha immediatamente lanciato l'allarme.

L'intervento dei soccorsi e l'inchiesta

I soccorsi alpini, coordinati dall'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso, sono intervenuti rapidamente sul posto con un elicottero di Air Zermatt. Nonostante la tempestività dell'intervento, i soccorritori hanno purtroppo potuto soltanto constatare il decesso dell'alpinista. Il Ministero pubblico ha prontamente aperto un'inchiesta per accertare le esatte cause e dinamiche dell'accaduto.

L'incidente si è verificato in una delle aree più impegnative del massiccio del Monte Rosa. La zona del Lyskamm è ben nota agli alpinisti per le sue condizioni spesso difficili e per i rischi intrinseci legati alla possibile caduta di sassi, un pericolo accentuato soprattutto durante la stagione estiva.

Questa vetta, che si estende a cavallo tra Italia e Svizzera, attira ogni anno numerosi appassionati di alpinismo d'alta quota.

Il Lyskamm e il ruolo di Air Zermatt

Il Lyskamm, una delle principali cime del massiccio del Monte Rosa, si erge nelle Alpi Pennine, segnando il confine tra Svizzera e Italia. Con un'altitudine che raggiunge i 4.527 metri, la montagna è apprezzata dagli alpinisti per le sue vie tecniche e panoramiche, ma è altrettanto conosciuta per i pericoli legati alle condizioni meteorologiche variabili e alla stabilità del terreno.

Air Zermatt è una società di riferimento nel campo del soccorso alpino, con la sua base operativa a Zermatt, in Svizzera. Fondata nel 1968, l'organizzazione impiega elicotteri specializzati e attrezzati per il recupero e il trasporto di persone in difficoltà in ambienti montani estremi.

L'Organizzazione cantonale vallesana di soccorso, dal canto suo, svolge un ruolo cruciale nel coordinamento delle operazioni di emergenza nell'intero Canton Vallese, garantendo interventi rapidi e altamente specializzati su tutto il territorio alpino della regione.