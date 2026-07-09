La metropolitana leggera di Cagliari, nel tratto che collegherà Bonaria alla stazione di piazza Matteotti, sarà operativa entro la metà del 2028. L'annuncio arriva dall'Arst, per voce dell'amministratore unico Giovanni Mocci, che ha confermato la programmazione dei lavori strutturali entro la fine del 2027. Questa tempistica è tuttavia subordinata alla disponibilità delle aree necessarie da parte del Comune di Cagliari. Seguirà una fase di collaudo e messa in esercizio, stimata in circa sei mesi, che porterà all'effettiva operatività della linea.

La nuova tratta Bonaria-Piazza Matteotti: tempistiche e condizioni

L'estensione del servizio di trasporto pubblico cittadino con la nuova tratta rappresenta un passo significativo per la mobilità di Cagliari. Giovanni Mocci ha dettagliato le previsioni: “In merito ai lavori per la tratta sino a Piazza Matteotti – al netto dei ritardi accumulati per esigenze extra aziendali – confermo che, ad oggi, la fine dei lavori strutturali è programmata per la fine del 2027, ferma restando la disponibilità delle aree da parte del Comune di Cagliari”. Dopo il completamento strutturale, i successivi sei mesi saranno dedicati al collaudo e alla messa in esercizio, con l'obiettivo di rendere la linea pienamente funzionale entro la metà del 2028.

Il cambio di rotta per la tratta Bonaria-Poetto: arriva il BRT

Un cambiamento di programma si profila invece per il collegamento Bonaria-Poetto. Il Comune di Cagliari si sta orientando verso un sistema di trasporto alternativo basato sul Bus Rapid Transit (BRT), una soluzione già adottata con successo in altre città italiane. L'Arst, pur non avendo ricevuto comunicazioni formali di rinuncia al progetto metrotranviario originario per questa tratta, ha preso atto del parere negativo espresso dal Comune durante la conferenza di servizi. È importante sottolineare che la procedura d'appalto per il progetto metrotranviario era già stata conclusa, inclusa la fase di aggiudicazione. Le due conferenze di servizi convocate per questo progetto, finanziato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, si sono entrambe concluse con il parere contrario del Comune.

La decisione del Comune di Cagliari è stata formalizzata nella determinazione conclusiva del 17 marzo 2025, dove si indicava che la soluzione progettuale proposta per la tratta Bonaria-Poetto risultava “non approvabile”. In base al protocollo d'intesa sottoscritto tra gli enti coinvolti, l'Arst si era occupata dello sviluppo degli aspetti progettuali e tecnico-ingegneristici dell'intervento, mentre l'approvazione definitiva della soluzione progettuale rientrava nelle competenze degli enti partecipanti al procedimento.

Il sistema Bus Rapid Transit (BRT): vantaggi e investimenti

L'Arst, in qualità di Azienda Regionale Sarda Trasporti, gestisce un'ampia rete di servizi di trasporto pubblico in Sardegna.

Per la tratta Bonaria-Poetto, la scelta del Comune di Cagliari di puntare sul Bus Rapid Transit (BRT) implica l'introduzione di autobus elettrici da 18 metri che opereranno su corsie dedicate. Questo sistema garantirà priorità semaforica e un'elevata frequenza, estendendo il servizio fino a Quartu Sant’Elena. Il piano prevede significativi investimenti: circa 18 milioni di euro saranno destinati alle infrastrutture di ricarica, 2 milioni per opere accessorie affidate al Ctm, e 6,5 milioni per la riqualificazione di importanti aree di fermata come Caracalla, Terramaini, Mercalli e Palestrina. Saranno inoltre impiegati quasi 3 milioni di euro per rafforzare la piattaforma metrotranviaria esistente tra Piazza Matteotti e Piazza Amendola, inclusi gli adeguamenti necessari in via Pirastu. Questa rimodulazione mira a migliorare i collegamenti tra Cagliari, il Poetto e Quartu, potenziando le connessioni metropolitane e riqualificando spazi urbani strategici.