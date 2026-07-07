A 24 ore dalla rivolta che ha semi distrutto la casa circondariale di Enna, la situazione all'interno dell'istituto penitenziario rimane estremamente critica. Il 5 luglio 2026, dopo i gravi danni, stimati in centinaia di migliaia di euro, è stato confermato che nessun detenuto, ad eccezione degli otto arrestati e trasferiti nella notte in altri istituti, ha lasciato e lascerà il carcere ennese. Tutti i reclusi sono stati ammassati nelle celle sopravvissute alla distruzione, con una densità che raggiunge fino a otto o dieci persone per cella, creando condizioni di sovraffollamento estremo e disagio.

Condizioni nel carcere e gestione dell'emergenza

Il clima all'interno della casa circondariale di Enna è descritto come particolarmente teso. I danni strutturali riportati durante la rivolta hanno reso inutilizzabile parte dell’impianto elettrico, compromettendo ulteriormente le già difficili condizioni di vita sia per i detenuti che per il personale di custodia. Per affrontare l'emergenza, il provveditorato regionale ha optato per l'impiego del GIR (Gruppo Intervento Regionale). Questo gruppo è composto da agenti provenienti da altre strutture penitenziarie, già provati da turni di lavoro estenuanti. La scelta è avvenuta nonostante la presenza a Enna del GIO (Gruppo Intervento Operativo), che tuttavia non è stato impiegato all’interno del carcere.

Un agente di polizia penitenziaria, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha testimoniato le difficili condizioni lavorative. “Non ce la facciamo più – ha dichiarato – dopo turni di 10, 12 ore torniamo a casa e veniamo richiamati perché c’è un’emergenza. Non viviamo più”. Questa testimonianza evidenzia il grave disagio e lo stress a cui è sottoposto il personale, costretto a operare in un contesto di crescente difficoltà.

Richieste di intervento e solidarietà

Numerose sono state le attestazioni di solidarietà rivolte al personale penitenziario. Tra queste, spicca la dichiarazione di Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e sindaco di Piazza Armerina. Cammarata ha sottolineato l'importanza di un investimento continuo nel settore della sicurezza e di un sostegno concreto alla polizia penitenziaria.

“L’episodio dimostra quanto sia fondamentale continuare ad investire nel comparto della sicurezza e sostenere concretamente la polizia penitenziaria. Garantire sicurezza a chi serve lo Stato significa garantire sicurezza a tutti i cittadini”, ha affermato, evidenziando il legame tra la sicurezza del personale e quella della comunità.

La casa circondariale di Enna, struttura penitenziaria situata nel capoluogo siciliano, è destinata sia a detenuti in attesa di giudizio sia a condannati in via definitiva. L’istituto svolge funzioni di custodia e rieducazione, garantendo servizi essenziali e attività trattamentali, sebbene in situazioni di emergenza tali servizi possano subire limitazioni, come dimostrato dagli eventi recenti.