A Cagliari è iniziata la demolizione dello storico mercato di San Benedetto, un simbolo cittadino realizzato nel dopoguerra. L'intervento, che segna l'avvio della fase operativa del cantiere di riqualificazione, ha preso il via con il primo colpo di benna sull'ingresso principale di via Cocco Ortu. Le operazioni interesseranno anche le pareti laterali su via Cocco Ortu e via Tiziano, oltre a tutte le strutture interne dell'edificio.

Questa fase segue un anno di lavori preparatori intensi e spesso poco visibili, fondamentali per risolvere le interferenze con i sottoservizi e completare le operazioni preliminari.

Prima della chiusura per i lavori, il mercato era una meta apprezzata da crocieristi e turisti, contribuendo in modo significativo all'identità del capoluogo sardo.

Il percorso verso il nuovo mercato

Dopo il completamento delle demolizioni, si procederà con la ricostruzione dell'intera struttura. Il nuovo mercato sarà riconsegnato agli operatori, attualmente ospitati nella sede temporanea di piazza Nazzari, con la previsione di riapertura nel 2027. Questo passaggio è considerato di grande importanza per la comunità locale e gli operatori del settore.

L'assessore all'infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis, ha sottolineato come l'avvio delle demolizioni faccia "entrare nel vivo il cantiere per la riqualificazione".

Ha inoltre evidenziato il completamento di complesse lavorazioni nelle scorse settimane, tra cui interventi sugli impianti elettrici, predisposizioni a cura di Enel e il trasferimento dei collegamenti della rete filoviaria da parte del Ctm sui nuovi pali comunali. Queste operazioni sono state programmate in orari specifici per minimizzare i disagi alla circolazione e al trasporto pubblico, tenendo conto delle elevate temperature estive e rimodulando gli orari di lavoro per la sicurezza dei lavoratori. Marcialis ha confermato che, nonostante le difficoltà, "il cronoprogramma è stato rispettato", definendo l'avvio delle demolizioni un "momento significativo nel percorso di riqualificazione di uno dei luoghi simbolo della città".

Un futuro di ottimismo per l'identità cittadina

Anche l'assessore comunale al Commercio, Carlo Serra, ha presenziato all'evento, descrivendo la giornata come "storica, se vogliamo anche un po’ triste". Serra ha espresso una nota di amarezza nel vedere la struttura demolita, ma ha ribadito la necessità di guardare "verso il futuro" con ottimismo, sottolineando l'importanza di agire in questo modo per il progresso della città. La riapertura del nuovo mercato è attesa con grande interesse, promettendo di restituire a Cagliari un punto di riferimento rinnovato per il commercio e la socialità.