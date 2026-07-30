La Guardia di Finanza ha condotto in Calabria una vasta operazione, culminata nel sequestro di migliaia di motorini elettrici. Questi veicoli erano commercializzati illecitamente come biciclette a pedalata assistita, o e-bike, pur non rispettando le specifiche tecniche normative. L'intervento ha interessato numerosi punti vendita e magazzini regionali, dove sono stati individuati mezzi presentati fraudolentemente come e-bike.

Dettagli e irregolarità dell'operazione

I controlli hanno accertato che i veicoli sequestrati possedevano caratteristiche tecniche proprie dei ciclomotori.

Tra le difformità principali, la presenza di un acceleratore e potenze del motore superiori ai limiti consentiti per le biciclette elettriche. Tali mezzi venivano venduti senza la necessaria omologazione e senza il rispetto delle procedure obbligatorie di immatricolazione e assicurazione, requisiti essenziali per i ciclomotori su strada pubblica.

Le indagini hanno evidenziato che la commercializzazione illegale di questi veicoli costituisce un serio rischio per la sicurezza stradale. La Guardia di Finanza ha sottolineato come la vendita di motorini elettrici "spacciati" per e-bike possa trarre in inganno i consumatori, esponendoli a gravi conseguenze in caso di incidenti, data la loro natura e le prestazioni superiori.

Normativa per e-bike e ciclomotori

La legislazione italiana stabilisce che le e-bike devono avere una potenza massima di 250 watt e l'assistenza del motore deve cessare al raggiungimento dei 25 km/h. I veicoli che superano tali limiti sono classificati come ciclomotori e devono essere omologati, immatricolati e assicurati per la circolazione legale. La Guardia di Finanza ha ribadito l'importanza del rispetto di queste norme per garantire la sicurezza degli utenti e prevenire sanzioni amministrative e penali.

L'operazione rientra in un più ampio quadro di controlli volti a contrastare la diffusione di veicoli non conformi e a tutelare i consumatori da pratiche commerciali scorrette e potenzialmente pericolose.