La circolazione dei treni in Calabria è stata completamente sospesa a seguito di danneggiamenti riscontrati in diversi punti cruciali della linea ferroviaria regionale. I primi accertamenti hanno rivelato che si tratta di un atto volontario e doloso, un sabotaggio che ha bloccato il traffico ferroviario a partire dalla mattina del 9 luglio 2026. L'interruzione interessa specificamente la tratta che collega Battipaglia, in provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza, ma le sue ripercussioni si estendono all'intera regione, causando possibili ritardi, cancellazioni e significative limitazioni nella percorrenza dei convogli.

Danneggiamenti estesi su tratte strategiche

I danni principali, che hanno reso necessaria l'interruzione del servizio, sono stati localizzati su due importanti assi ferroviari calabresi. Sulla linea Tirrenica, sono stati rilevati tagli ai cavi in diversi punti tra le località di San Lucido e Longobardo. Parallelamente, ulteriori e gravi danneggiamenti sono stati segnalati anche sulla tratta Jonica, specificamente nel tratto compreso tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Questi atti di vandalismo hanno compromesso la sicurezza e la funzionalità dell'infrastruttura, rendendo impossibile la prosecuzione del servizio ferroviario. Gli interventi di ripristino sono stati immediatamente avviati dai tecnici specializzati, ma la complessità dei danni sta generando disagi prolungati per migliaia di viaggiatori e per la regolarità dei collegamenti.

Precedenti e impatto sulla mobilità

L'episodio in Calabria non è un caso isolato nel panorama nazionale. Simili sospensioni della circolazione ferroviaria, causate da danneggiamenti alle linee, si sono verificate anche in altre aree del paese. Un esempio recente è quello che ha interessato la linea Catania-Caltanissetta Xirbi, dove il traffico è stato interrotto tra Bicocca e Motta S. Anastasia. In quell'occasione, il danneggiamento della linea elettrica, anch'esso attribuito a ignoti, ha portato alla sospensione del servizio dalle 1.46. Per mitigare i disagi, era stato attivato un servizio sostitutivo con autobus per i primi otto treni regionali fino alle 10 del mattino, mentre i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana lavoravano al ripristino del guasto.

La situazione attuale in Calabria sottolinea l'importanza della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e l'impatto critico che tali eventi hanno sulla mobilità regionale, alterando profondamente il trasporto pubblico e la connettività dei territori.