Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è indagato per prostituzione minorile. L'episodio contestato è del 9-10 luglio 2020, quando Bastoni aveva 21 anni e la ragazza coinvolta era 17enne. La giovane, sentita dagli inquirenti, ha dichiarato: "Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi".

L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, riguarda un presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi MA.DE. di Cinisello Balsamo. Bastoni ha ricevuto un avviso di garanzia ed è convocato per un interrogatorio venerdì 3 luglio.

Il suo legale, Salvatore Scuto, ha escluso "rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne". La contestazione al calciatore è per un unico episodio con una minorenne, l'unico finora emerso dalle indagini.

Dettagli dell'indagine e testimonianze

L'inchiesta è iniziata il 21 aprile con gli arresti domiciliari di alcune persone. Le indagini hanno incluso l'analisi di telefoni e chat, cercando riscontri tramite parole chiave come "Bastoni". La ragazza ha ribadito di non aver avuto rapporti sessuali a pagamento con Bastoni, negando prostituzione e denaro.

I pubblici ministeri hanno deciso di ascoltare come testimoni altri calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. L'agenzia MA.DE.

è sospettata di aver organizzato serate "all inclusive" per clienti vip, anche con sostanze illecite, in locali e alberghi di lusso milanesi.

Il presunto giro di escort dell'agenzia MA.DE.

L'agenzia di eventi MA.DE. è al centro delle indagini per presunto sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si ipotizza gestisse un giro di escort, spingendo le ragazze a "acchiappare" giocatori di Serie A e altri sportivi. L'inchiesta ha portato ad arresti e al sequestro di dispositivi elettronici per l'analisi delle comunicazioni, con focus su chat e appuntamenti.

La posizione di Alessandro Bastoni resta centrale, in attesa dell'interrogatorio in Procura. Le autorità stanno valutando testimonianze e prove per definire il quadro dei fatti contestati.