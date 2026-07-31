Un grave incidente ha paralizzato il traffico sull'autostrada A14 nel tardo pomeriggio di giovedì 30 luglio 2026, nel tratto marchigiano del Fermano. Un autocarro telonato si è ribaltato a circa 500 metri dall'uscita del casello di Porto San Giorgio, in direzione nord, causando il ferimento dell'autista e la completa ostruzione della carreggiata autostradale.

L'evento si è verificato poco prima delle ore 19. L'autista del mezzo pesante, rimasto ferito nell'impatto, è stato prontamente soccorso e estratto dall'abitacolo dalla squadra dei vigili del fuoco di Fermo.

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario, il conducente è stato trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di Ancona Torrette. Il trasporto è avvenuto tramite eliambulanza del 118, che è atterrata in un campo sportivo situato nelle immediate vicinanze del luogo dell'incidente, evidenziando la gravità della situazione.

Interventi di Soccorso e Gestione della Viabilità

Sul sito dell'incidente è stata dispiegata una vasta mobilitazione di forze. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Porto San Giorgio per gestire la sicurezza e avviare i rilievi. Il camion ribaltato ha reso completamente impraticabile la carreggiata in direzione nord, generando rapidamente code che si sono estese per circa tre chilometri.

Le operazioni di liberazione della carreggiata sono tuttora in corso e prevedono l'utilizzo di una gru speciale per la rimozione del mezzo pesante. Per facilitare le manovre e garantire la sicurezza, è stata disposta una temporanea riduzione della carreggiata anche sulla corsia sud; tuttavia, questa misura non dovrebbe avere un impatto significativo sulla fluidità del traffico in quella direzione. Al momento, la circolazione rimane bloccata in direzione nord, con notevoli disagi per gli automobilisti.

Chiusura del Casello di Fermo/Porto San Giorgio per Ripristino

Per permettere l'esecuzione dei necessari lavori di ripristino e la riparazione dei danni alla sede stradale e alle infrastrutture autostradali, il casello A14 di Fermo/Porto San Giorgio sarà interessato da una chiusura notturna.

La chiusura è programmata dalle ore 23 di mercoledì 29 luglio alle ore 4 di giovedì 30 luglio. Questa interruzione riguarderà sia l'entrata in autostrada per i veicoli diretti verso Pescara/Bari, sia l'uscita per coloro che provengono da Bologna/Ancona. Si tratta di una misura indispensabile per assicurare la completa messa in sicurezza del tratto autostradale dopo l'incidente.

Percorsi Alternativi Consigliati

Per mitigare i disagi derivanti dalla chiusura del casello, sono stati forniti percorsi alternativi. Gli automobilisti che devono entrare in autostrada in direzione Pescara/Bari sono invitati a utilizzare la stazione di Pedaso. Per coloro che, invece, provengono da Bologna/Ancona e devono uscire al casello di Fermo/Porto San Giorgio, è consigliato proseguire fino alla stazione di Porto Sant’Elpidio.

Le autorità competenti hanno coordinato tutte le operazioni di soccorso e di ripristino con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza e di ripristinare la piena viabilità nel più breve tempo possibile, minimizzando l'impatto sulla circolazione.