La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione nell'area dei Campi Flegrei, colpita da una forte scossa di terremoto. La premier è in costante contatto con i vertici istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza: il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci; il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; e il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Meloni sta monitorando direttamente gli sviluppi della riunione dell'Unità di crisi, convocata per coordinare il monitoraggio e gli interventi necessari a seguito del sisma.

Il coordinamento istituzionale e l'Unità di crisi

L'Unità di crisi è stata istituita per assicurare un efficace coordinamento tra le diverse istituzioni e per garantire un monitoraggio continuo della situazione. La riunione è finalizzata a definire le azioni urgenti e le strategie operative indispensabili per la gestione dell’emergenza e per la tutela della popolazione residente nell’area interessata dal sisma. La Presidente Meloni mantiene un collegamento diretto e costante con i principali responsabili delle attività operative e di sicurezza, sottolineando l'importanza di una risposta rapida e coordinata.

Misure di prevenzione e gestione del rischio sismico

L’area dei Campi Flegrei è al centro di specifiche misure di prevenzione del rischio sismico, introdotte attraverso un decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri.

Questa iniziativa è stata proposta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Il decreto prevede l'adozione di un piano straordinario per l'analisi della vulnerabilità delle zone edificate che sono direttamente interessate dal fenomeno del bradisismo. Tra le attività fondamentali delineate in questo piano figurano uno studio di microzonazione sismica approfondito, un'analisi dettagliata della vulnerabilità sismica sia dell’edilizia privata che di quella pubblica, l'elaborazione di un piano di misure per la mitigazione dei rischi e un programma strutturato per l'implementazione e il potenziamento del monitoraggio sismico e delle strutture.

Il Dipartimento della Protezione civile ha il compito di procedere a una prima e urgente delimitazione della zona di intervento. Questa delimitazione si baserà sui dati aggiornati relativi al sollevamento bradisismo e alla sismicità dell'area. Il piano include anche la definizione di un piano di comunicazione alla popolazione, con un'attenzione particolare e specifica alle esigenze delle persone con disabilità, per assicurare che le informazioni essenziali raggiungano tutti i cittadini in modo efficace. Inoltre, sono previste verifiche approfondite sulla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali, cruciali per la resilienza del territorio. L’onere complessivo per l'attuazione di tutte le disposizioni contenute nel decreto-legge è quantificato in 52,2 milioni di euro, interamente coperti dallo Stato, a testimonianza dell'impegno per la sicurezza e la prevenzione.