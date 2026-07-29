Nel centro storico di Bari, i campi di calcetto Michele Fazio hanno subito un'importante riqualificazione. L'intervento mira a offrire uno spazio sportivo rinnovato e sicuro per i bambini e i ragazzi di Bari Vecchia, onorando la memoria del giovane a cui le strutture sono dedicate.

Il Restyling e i Dettagli

Il restyling dei campi di calcetto Michele Fazio si inserisce in un progetto di valorizzazione delle aree pubbliche baresi. Le migliorie hanno incluso il rifacimento del manto di gioco, ora più moderno e performante, la sistemazione delle recinzioni per maggiore sicurezza e un significativo miglioramento dell'illuminazione.

L'obiettivo è garantire ai giovani del quartiere un ambiente ottimale dove praticare sport e socializzare.

Memoria, Comunità e Valori

I campi sono intitolati a Michele Fazio, vittima innocente della criminalità nel 2001, la cui storia è profondamente sentita dalla comunità. La riqualificazione è un tangibile segnale di attenzione al suo ricordo, trasformando un luogo di sport in un simbolo di legalità e speranza. L'iniziativa ha promosso il coinvolgimento delle famiglie del quartiere nella cura degli spazi comuni, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità collettiva. Questo approccio è cruciale per la sostenibilità del progetto e il legame tra residenti e strutture.

Bari: Impegno per il Futuro

Attraverso interventi come la riqualificazione dei campi di calcetto Michele Fazio, Bari ribadisce l'impegno a promuovere la partecipazione attiva e la crescita delle nuove generazioni in ambienti più sicuri e accoglienti. Tali iniziative sono investimenti nel benessere sociale e culturale. Offrire spazi adeguati per sport e aggregazione significa fornire alternative costruttive e contribuire allo sviluppo di una comunità più resiliente e inclusiva, con focus sui giovani di Bari Vecchia.