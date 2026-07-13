Nel cuore dell'Appennino bolognese, il borgo di Campolo si afferma come laboratorio di rigenerazione territoriale grazie al progetto “Da Campolo l’arte fa Scola”. Un'iniziativa ambiziosa, sostenuta da un finanziamento di 20 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito del bando Borghi del Ministero della Cultura, e integrato da ulteriori risorse comunali, regionali e nazionali. La Regione Emilia-Romagna ha designato Campolo come fulcro di questo progetto pilota, che trascende il semplice recupero di edifici storici e dismessi per puntare a offrire nuove prospettive di sviluppo e un vero e proprio futuro al nostro Appennino.

Come sottolineato dall'assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni, l'obiettivo non è solo il recupero del patrimonio edilizio, ma una più ampia visione di rilancio. Le risorse sono state impiegate in un'ampia gamma di interventi, che spaziano dai restauri conservativi ai recuperi edilizi, fino alla creazione di innovativi servizi. Tra le opere di maggiore rilievo spiccano il restauro della maestosa Rocchetta Mattei, la manutenzione straordinaria della Casa Museo Giorgio Morandi e la trasformazione del Compendio del Palagio nella futura Casa delle Arti. Parallelamente, sono stati riqualificati spazi pubblici essenziali come la piazza centrale, la viabilità interna e i percorsi escursionistici, con un'attenzione particolare all'illuminazione pubblica, ora dotata di sistemi a basso impatto energetico.

Interventi sul patrimonio e ripopolamento del borgo

Una componente cruciale del progetto è stata dedicata al ripopolamento del borgo e alla rivitalizzazione sociale. Negli ultimi quattro anni, sono stati acquisiti circa 13 ettari di terreni e recuperate 23 unità immobiliari, precedentemente disabitate o dismesse. Queste proprietà saranno destinate a un sistema di affitti calmierati, residenzialità temporanea e ospitalità diffusa, favorendo così l'insediamento di nuove famiglie e professionisti. È stato inoltre realizzato un moderno spazio multifunzionale che include un ostello, un laboratorio di comunità, una bottega e un punto ristoro, mentre l'ex ristorante “Anna” è pronto a riprendere vita come attività di ristorazione incentrata sui prodotti tipici locali.

Gli investimenti hanno abbracciato anche il settore della formazione e dell'innovazione sociale, con la creazione della Scuola della Pietra e del Costruito Storico dell’Appennino e l'attivazione di un corso di alta formazione presso l'Università di Bologna, specificamente dedicato al recupero del patrimonio storico. A completare il quadro, la costituzione della cooperativa di comunità Palens, incaricata di gestire una parte degli spazi recuperati e di promuovere servizi turistici, culturali ed escursionistici.

Cultura e turismo motori di sviluppo con 32 interventi

Un recente sopralluogo della sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, nell'area di Grizzana Morandi, ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto.

L'iniziativa complessiva prevede ben 32 interventi, di cui otto erano già stati completati entro il giugno precedente e nove sono previsti entro la primavera successiva. L'obiettivo ambizioso è il completamento di tutti i lavori entro giugno 2026. Il progetto si arricchisce con la creazione di tre nuovi poli culturali strategici: la già menzionata Casa delle Arti nel Compendio del Palagio, la Scuola di Alta Formazione Edile e del Restauro, e una serie di nuovi studi nell'ala medievale della Rocchetta Mattei, che ospiteranno attività artistiche, culturali, cinematografiche e audiovisive ad alta specializzazione. L'intera operazione di rigenerazione si fonda sulla convinzione che cultura e turismo siano le leve fondamentali per il rilancio economico e sociale dei territori montani.

L'intento è attrarre giovani, artisti, studenti e turisti, rafforzando al contempo l'identità locale e lo sviluppo comunitario, proiettando Campolo e l'Appennino verso un futuro di rinnovato splendore.