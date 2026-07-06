Nel comune di Campomarino, situato in provincia di Campobasso, è stato recentemente attivato un innovativo servizio privato di vigilanza notturna. Questa iniziativa, specificamente pensata per le aree residenziali, mira a rafforzare significativamente la sicurezza dei cittadini durante le ore notturne. L'implementazione del servizio risponde a una chiara e crescente richiesta da parte di numerosi residenti, i quali hanno espresso la necessità di un controllo più assiduo e capillare nelle zone abitate, specialmente in concomitanza con i periodi di maggiore affluenza turistica che caratterizzano la località molisana.

Il nuovo sistema di vigilanza notturna sarà gestito da una società privata, appositamente incaricata dall'Amministrazione Comunale di Campomarino. Gli operatori specializzati effettueranno regolarmente controlli e ronde all'interno delle aree residenziali, focalizzando l'attenzione sui quartieri più densamente popolati e sulle zone che in passato sono state teatro di episodi di microcriminalità. L'attivazione di questa importante misura è stata ufficialmente comunicata dall'amministrazione locale, che ha voluto sottolineare l'impegno nel garantire la tranquillità dei cittadini e la protezione sia dei beni privati che del patrimonio pubblico.

Modalità operative del servizio di vigilanza

Il servizio di vigilanza notturna prevede l'impiego di pattuglie dedicate, che saranno attive in maniera continuativa durante le fasce orarie serali e notturne.

Le operazioni di ronda interesseranno in modo sistematico le principali vie di accesso al comune e le zone residenziali considerate più frequentate o vulnerabili. Gli operatori della società incaricata sono equipaggiati con mezzi e strumenti idonei per affrontare e gestire eventuali situazioni di necessità. È prevista una stretta collaborazione con le forze dell'ordine già presenti sul territorio, garantendo un intervento coordinato in caso di segnalazioni urgenti o situazioni di emergenza che richiedano un supporto aggiuntivo.

Contesto e finalità dell'iniziativa per la sicurezza

Questa iniziativa si colloca all'interno di un più ampio contesto di crescente domanda di sicurezza manifestata dai cittadini di Campomarino.

Tale esigenza si acuisce in particolare durante la stagione estiva, un periodo in cui il comune registra un significativo incremento della popolazione, dovuto all'arrivo di turisti e villeggianti. L'amministrazione comunale ha chiarito che l'introduzione del servizio privato di vigilanza notturna non intende sostituire, bensì rappresentare un supporto aggiuntivo e complementare alle preesistenti attività di controllo e prevenzione già svolte dalle forze dell'ordine locali, rafforzando così il dispositivo di sicurezza complessivo a beneficio dell'intera comunità.