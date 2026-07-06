La mattinata di lunedì 6 luglio 2026 ha segnato un inizio di settimana particolarmente difficile per i viaggiatori ferroviari in Lombardia. Un guasto tecnico verificatosi presso la stazione di Milano Centrale ha innescato una serie di disagi significativi, provocando ritardi che hanno raggiunto fino a un'ora per numerosi convogli e la conseguente soppressione di diverse corse. La notizia è stata prontamente diffusa attraverso gli altoparlanti delle stazioni, informando i passeggeri presenti della situazione.

Le ripercussioni del guasto si sono fatte sentire su tutto il traffico ferroviario che transita per il principale scalo milanese.

Sia i treni in partenza che quelli in arrivo sono stati interessati dai rallentamenti e dalle cancellazioni, creando notevoli difficoltà. Ai viaggiatori è stata offerta la possibilità di utilizzare treni diretti verso altre stazioni del capoluogo lombardo per proseguire il proprio viaggio, una misura volta a mitigare i disagi.

Rallentamenti estesi: problemi anche tra Varese e Gallarate

La complessa giornata per la mobilità ferroviaria regionale non si è limitata al solo nodo di Milano Centrale. L'operatore Trenord ha infatti segnalato ulteriori rallentamenti su un'altra tratta cruciale per i pendolari, quella che collega le stazioni di Varese e Gallarate, entrambe situate nella provincia di Varese.

Questa ulteriore criticità ha aggravato il quadro generale, estendendo i problemi a un'area più vasta della regione e impattando sulla puntualità dei servizi, con ripercussioni per i pendolari e i viaggiatori occasionali.

I ritardi, come specificato dalle comunicazioni ufficiali, hanno toccato punte di sessanta minuti, e numerose corse sono state cancellate. I passeggeri sono stati invitati a informarsi tramite i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie e a valutare soluzioni alternative di viaggio, come l'utilizzo di altre stazioni milanesi servite da collegamenti regionali e nazionali, per cercare di raggiungere le proprie destinazioni.