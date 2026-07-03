Il capo della polizia dello Stato venezuelano di La Guaira, Gustavo Romero Matamoros, è stato localizzato ancora vivo sotto le macerie del condominio Oasis Beach di Catia La Mar. L'edificio era crollato a seguito dei terremoti che hanno colpito la regione il 24 giugno. La notizia della sua sopravvivenza, dopo nove giorni di intrappolamento, è stata confermata dai soccorritori impegnati nelle complesse operazioni di salvataggio, citati dai media locali che seguono da vicino l'evolversi della situazione.

Romero, intrappolato insieme ad altre venti persone, è riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca.

Questa svolta ha permesso di intensificare gli sforzi per il suo recupero e quello degli altri sopravvissuti. La localizzazione del viceammiraglio e degli altri individui è stata inizialmente diffusa dalla giornalista Aymara Lorenzo attraverso un video pubblicato sui social network. Le immagini, riprese e rilanciate anche dai media locali, mostrano un soccorritore che comunica con la moglie di Romero. Viene spiegato che il capo della polizia ha una mano schiacciata e notevoli difficoltà a muovere un braccio, il che lo costringe a comunicare con le squadre di ricerca attraverso il codice Morse, un metodo che si è rivelato cruciale per mantenere il contatto.

Le delicate operazioni di salvataggio in corso

Nel corso delle delicate operazioni di salvataggio, la moglie di Gustavo Romero Matamoros ha potuto inviare un messaggio via radio al marito, un momento di grande intensità emotiva: "amore, sappiamo dove sei, i soccorritori stanno arrivando da te. Ti prego, resisti". Questo messaggio ha rappresentato un forte incoraggiamento per l'uomo intrappolato. In un secondo filmato diffuso, i soccorritori hanno richiesto alle persone presenti sul luogo del disastro di mantenere il silenzio assoluto ogni volta che viene fatto un segnale con la mano. Questa precauzione è fondamentale per poter percepire eventuali colpi o suoni provenienti da sotto le macerie, segnali vitali per individuare la posizione esatta dei sopravvissuti.

Un membro delle squadre di ricerca ha confermato: "Sappiamo che è lì e continua a rispondere", evidenziando la tenacia di Romero. Ha inoltre spiegato che durante la notte il capo della polizia ha continuato a battere contro una parete, ma le sue forze stanno progressivamente diminuendo. Per questo motivo, è essenziale evitare di affaticarlo ulteriormente mentre proseguono le complesse e rischiose operazioni di recupero, che richiedono la massima cautela e precisione per garantire la sicurezza di tutti gli coinvolti.

Il crollo del condominio Oasis Beach a Catia La Mar

Il condominio Oasis Beach, situato nella località costiera di Catia La Mar nello Stato di La Guaira, Venezuela, è stato teatro di un tragico crollo.

L'edificio è ceduto a seguito dei violenti terremoti che hanno colpito la zona il 24 giugno, causando ingenti danni strutturali e intrappolando numerose persone sotto le sue rovine. Le squadre di soccorso, composte da esperti e volontari, continuano incessantemente a lavorare per trarre in salvo i superstiti e fornire il supporto necessario alle famiglie colpite da questa grave emergenza. La comunità locale è unita nel sostenere gli sforzi per il recupero e nell'offrire assistenza a chi è stato coinvolto nel disastro.