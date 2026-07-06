I Carabinieri della Compagnia di Larino, in stretta collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, hanno condotto una serie di approfonditi controlli nel settore turistico-alberghiero del Basso Molise. L'obiettivo primario di queste operazioni è stato il contrasto al fenomeno del caporalato e la verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza. Durante una delle ispezioni, svolta nel pieno della stagione estiva, è stata individuata una struttura ricettiva che presentava significative irregolarità, sia sotto il profilo amministrativo che penale, portando alla sua sospensione e all'applicazione di pesanti sanzioni.

Le verifiche effettuate dai militari hanno evidenziato importanti carenze relative alla formazione del personale sui rischi specifici nei luoghi di lavoro. È stata inoltre riscontrata l'omissione dell'invio dei dipendenti alla prevista sorveglianza sanitaria, un obbligo fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori. Tali gravi mancanze hanno determinato la denuncia del titolare della struttura, il quale è stato deferito in stato di libertà.

Irregolarità riscontrate e provvedimenti adottati

L'intervento congiunto dell'Arma dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) ha portato alla sospensione immediata dell'attività della struttura. Questa drastica misura è stata adottata ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, una normativa chiave in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La decisione è scaturita dall'accertamento della presenza di un lavoratore in nero, una pratica illegale che mina i diritti e la dignità dei dipendenti.

Il bilancio complessivo dell'operazione si traduce in un ammontare di circa 20 mila euro tra sanzioni amministrative e ammende. Questa cifra dovrà essere interamente corrisposta dall'imprenditore responsabile per sanare le numerose inadempienze riscontrate durante l'ispezione. L'azione ispettiva sottolinea l'impegno delle autorità nel garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti dei lavoratori, soprattutto in un periodo come quello estivo, dove l'intensificarsi delle attività turistiche può talvolta favorire situazioni di sfruttamento.

Proseguono i controlli per la tutela dei lavoratori

Le autorità hanno annunciato che i controlli intensificati proseguiranno senza sosta per tutto il periodo estivo. L'obiettivo è duplice: da un lato, assicurare che tutte le strutture ricettive operino in piena conformità con le leggi vigenti; dall'altro, garantire che i servizi offerti ai cittadini siano erogati in un contesto di legalità, privo di ogni forma di sfruttamento e nel pieno rispetto delle condizioni lavorative. Questa continuità nell'azione di vigilanza mira a consolidare un ambiente di lavoro equo e sicuro in tutto il Basso Molise.