I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno assestato un duro colpo all'illegalità nel Vibonese, concludendo due distinte operazioni tra i comuni di Dinami e Polia. Le attività, mirate al contrasto della detenzione abusiva di armi e alla produzione di sostanze stupefacenti, hanno portato a un arresto in flagranza e a una denuncia.

Sequestro di una carabina rubata a Dinami

Nel primo intervento, i militari della Stazione di Arena, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, dalla Stazione di Dinami e dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno condotto una perquisizione in un casolare a Dinami, riconducibile a un imprenditore agricolo locale.

Durante il controllo, è stata rinvenuta una carabina ad aria compressa calibro 4,5, classificata come arma comune da sparo e detenuta senza autorizzazione. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l'arma era stata rubata nel luglio 2022 a Certosa di Pavia. L'imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica per ricettazione e detenzione abusiva di arma. La carabina è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Arresto a Polia per coltivazione di cannabis

Contemporaneamente, nel comune di Polia, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Filadelfia e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia, hanno scoperto una piantagione di cannabis composta da 187 piante, abilmente occultata nella vegetazione in località Fellà.

Un uomo è stato sorpreso mentre irrigava la coltivazione e, accortosi della presenza dei militari, ha tentato la fuga. È stato prontamente raggiunto, bloccato e arrestato in flagranza per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante sono state sequestrate per gli accertamenti tecnici, e l'uomo è stato trasferito nel carcere di Vibo Valentia.

Controlli straordinari e collaborazione tra reparti

Queste operazioni sottolineano l'efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni dell'Arma, inclusi lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e il Nucleo Cinofili di Vibo Valentia. I controlli straordinari del territorio, concentrati in aree rurali, hanno permesso di contrastare efficacemente la detenzione illegale di armi e la produzione di stupefacenti, rafforzando la sicurezza e la legalità nella provincia di Vibo Valentia.