I carabinieri hanno condotto un'operazione a Pozzuoli, in provincia di Napoli, che ha portato al sequestro di un appartamento trasformato in una casa di prostituzione. L'indagine ha preso il via grazie a specifici annunci pubblicati online e alle successive segnalazioni da parte di alcuni residenti della zona, preoccupati per il viavai sospetto. I militari hanno proceduto con la denuncia per favoreggiamento della prostituzione nei confronti del proprietario dell'immobile, un uomo di 63 anni originario di Pozzuoli, e di una donna cinese di 57 anni, identificata come la maitresse dell'attività illecita.

Dettagli dell'operazione e modalità di scoperta

Gli annunci, diffusi su diverse bacheche d'incontri online, presentavano fotografie e descrizioni di giovani donne di nazionalità cinese, disponibili a offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Le inserzioni fornivano anche numeri di telefono e indicazioni precise per raggiungere l'appartamento, strategicamente situato a ridosso della costa puteolana. Per documentare l'attività, i carabinieri hanno effettuato appostamenti, anche durante le ore notturne, riuscendo a registrare un cospicuo traffico di clienti diretti alla struttura.

All'interno dell'abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto un sofisticato sistema di videosorveglianza, due telefoni cellulari presumibilmente impiegati per organizzare gli incontri, una considerevole somma di denaro contante e diversi contraccettivi.

Il sequestro dell'appartamento e la denuncia dei due indagati rappresentano il risultato di un'intensa attività di controllo del territorio, mirata a contrastare i fenomeni di illegalità e lo sfruttamento della prostituzione.

Controlli a tappeto nell'area flegrea: contrasto alla criminalità

Questa specifica operazione si inserisce in un più ampio e coordinato piano di intervento condotto dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli nell'intera area flegrea. L'iniziativa, definita un'operazione ad "alto impatto", è volta a contrastare diverse forme di criminalità comune, inclusi il lavoro nero, il caporalato e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di tale attività, sono state identificate complessivamente 269 persone e ispezionati 131 veicoli.

Sono state elevate 68 contravvenzioni al Codice della Strada, per un valore complessivo di circa 47.000 euro, e otto persone sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria per vari reati.

I controlli si sono estesi con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. A Pozzuoli, in particolare, sono stati eseguiti arresti per possesso di droga e sequestri di denaro, ritenuto provento di attività illecite. L'impegno dei carabinieri prosegue con un costante monitoraggio del territorio, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare le principali criticità sociali ed economiche che affliggono la regione.