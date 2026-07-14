I Carabinieri di Reggio Emilia hanno eseguito sei misure cautelari tra Emilia-Romagna e Lombardia, smantellando una rete criminale transnazionale dedita al narcotraffico internazionale. L'operazione, coordinata dalla Procura reggiana, ha interrotto il traffico di ingenti quantitativi di cocaina ad alto grado di purezza, destinati alle piazze di spaccio del Nord e Centro Italia. La rete utilizzava sofisticati sistemi tecnologici e logistici per le proprie attività illecite. I dettagli sono stati illustrati in una conferenza stampa presso la caserma del comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, alla presenza del procuratore capo Calogero Gaetano Paci e del comandante provinciale Orlando Narducci.

L'inchiesta ha evidenziato il ruolo centrale della provincia di Reggio Emilia come base operativa per la distribuzione della droga.

Struttura della Rete Criminale e Arresti

L'organizzazione criminale smantellata aveva una struttura transnazionale, con collegamenti operativi in Italia, Albania, Francia e Spagna. In soli sei mesi, la rete è riuscita a distribuire circa due quintali di cocaina e una tonnellata tra hashish e marijuana, generando un valore di mercato stimato in molti milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione, tre uomini sono stati catturati in Italia: due cittadini albanesi sono stati arrestati a Bergamo e Savona, mentre un complice italiano è stato rintracciato a Brescia. A Brescia, durante una perquisizione, uno spacciatore marocchino è stato colto in flagranza di reato con diversi chili di sostanza stupefacente e immediatamente arrestato.

Altre due persone sono state fermate all'estero, mentre quattro individui coinvolti risultano ancora latitanti.

Le Indagini e la Cooperazione Internazionale

L'inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, rappresenta la conclusione di due precedenti indagini della polizia di Reggio Emilia, che avevano già portato all'arresto di 35 persone, tra cittadini albanesi e marocchini. Un elemento cruciale per il successo dell'operazione è stata la decodifica di telefoni cellulari criptati, un'attività resa possibile grazie alla stretta collaborazione della polizia francese. Questa decodifica ha permesso di intercettare le comunicazioni chiave, risalendo fino al grossista che riforniva l'Emilia-Romagna.

L'operazione ha visto la collaborazione sinergica tra i Carabinieri di Reggio Emilia, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia e la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Le autorità hanno rimarcato l'importanza della cooperazione internazionale, in particolare con le forze di polizia francesi e spagnole, per superare le sfide poste dall'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati da parte dei trafficanti. L'azione coordinata delle forze dell'ordine ha permesso di interrompere un flusso significativo di stupefacenti verso il Nord e il Centro Italia, rafforzando il contrasto al fenomeno del narcotraffico internazionale nella regione.