L'associazione Alleanza Articolo 27 ha recentemente condotto una visita ispettiva presso il carcere di Foggia, portando alla luce una situazione di allarmante sovraffollamento che raggiunge un impressionante 225% della capienza regolamentare. La delegazione, composta da rappresentanti dell'associazione attivamente impegnati nella promozione e tutela dei diritti dei detenuti, ha avuto l'opportunità di incontrare direttamente le figure apicali dell'istituto penitenziario: la direttrice Maria Luisa Palma e il comandante della polizia penitenziaria, Luigi Pagano.

Durante questo confronto, sono state approfondite le principali e più pressanti criticità che affliggono la struttura, tra cui spiccano l'eccessivo numero di reclusi rispetto ai posti effettivamente disponibili e una significativa e persistente carenza di personale in tutti i settori.

Sovraffollamento record e infrastrutture inadeguate

I dati concreti emersi dalla visita sono estremamente preoccupanti e delineano un quadro di grave disagio: il carcere di Foggia ospita attualmente ben 650 detenuti, una cifra che contrasta nettamente con la sua capienza regolamentare, fissata a soli 289 posti. Questa drammatica sproporzione si traduce in un tasso di sovraffollamento del 225%, una delle percentuali più alte e critiche registrate a livello nazionale.

L'associazione ha enfaticamente dichiarato che "la situazione è insostenibile e insostenibile, con gravi ripercussioni sia per i detenuti, costretti a vivere in condizioni precarie, sia per il personale che opera quotidianamente all'interno della struttura in un contesto di costante pressione". Oltre al problema numerico, la delegazione ha riscontrato profonde criticità strutturali, evidenziando la necessità impellente di interventi di manutenzione straordinaria e la palese insufficienza degli spazi dedicati alle attività trattamentali e rieducative, elementi cruciali per favorire un reale percorso di reinserimento sociale e prevenire la recidiva.

Carenza cronica di personale e urgenti richieste di intervento

La direttrice Maria Luisa Palma ha dettagliato le notevoli difficoltà nella gestione ordinaria e straordinaria dell'istituto, attribuendole in larga parte alla carenza cronica di personale. Questa mancanza si manifesta in maniera acuta sia tra gli agenti della polizia penitenziaria, figure fondamentali per garantire la sicurezza, l'ordine e la vigilanza, sia tra gli operatori sanitari e sociali, il cui ruolo è cruciale per il benessere psicofisico, l'assistenza e il supporto riabilitativo dei detenuti. Di fronte a questo scenario complesso e critico, l'associazione Alleanza Articolo 27 ha lanciato un accorato e pressante appello alle autorità competenti, richiedendo interventi urgenti e concreti al fine di assicurare condizioni di vita dignitose e il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, come sancito dalla Costituzione.

Un rappresentante dell'associazione ha ribadito con fermezza: "Servono risorse immediate e mirate per affrontare l'emergenza attuale e per tutelare efficacemente la sicurezza, la dignità e i diritti di tutti coloro che vivono e lavorano all'interno del carcere di Foggia, garantendo un ambiente più umano e funzionale".