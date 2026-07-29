È iniziata la seconda stagione di "Ci credo ancora", il podcast realizzato dai detenuti del carcere di Foggia e dedicato alla Costituzione Italiana. L'iniziativa, con i reclusi protagonisti, si articola attorno a tre parole chiave: paesaggio, ostacoli e coscienza, scelte per rappresentare i valori costituzionali. Il progetto è frutto dell'impegno volontario dei partecipanti, ideato e curato dalla giornalista e volontaria Annalisa Graziano.

La realizzazione è stata possibile grazie al sostegno della direzione della casa circondariale di Foggia, guidata dal direttore Michele De Nichilo, del comandante della polizia penitenziaria Claudio Ronci e dell'Area trattamentale, coordinata da Paola Errico.

Annalisa Graziano ha sottolineato come l'istituto abbia "creduto nel valore del podcast, favorendo la partecipazione attiva dei detenuti". Ha evidenziato il "grande impegno, costanza e senso di responsabilità" dei partecipanti, definendolo "motivo di grande orgoglio".

Il dialogo con la Costituzione e l'ampia adesione

Il podcast offre ai detenuti l'opportunità di confrontarsi con i diritti, i doveri, la dignità della persona e la responsabilità individuale, mettendo in dialogo la Costituzione con le proprie esperienze di vita e il percorso di cambiamento personale. Per questa edizione, le richieste di partecipazione sono state 150, un numero che, come affermato da Graziano, "ci interroga e ci responsabilizza".

La giornalista ha aggiunto che si sta riflettendo su come estendere l'opportunità anche a chi, per ragioni organizzative, non può prendere parte, cercando "una strada per avvicinare anche loro allo strumento del podcast".

Collaborazioni e il riconoscimento sociale

La seconda stagione di "Ci credo ancora" vede la partecipazione attiva dei volontari dell'associazione Genoveffa De Troia odv. Nelle scorse settimane, il Centro servizi al volontariato di Foggia ha consegnato gli attestati ai protagonisti della prima stagione, riconoscendo il valore educativo e sociale dell'iniziativa. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni, volontariato e detenuti, promuovendo riflessione e crescita nel contesto carcerario.