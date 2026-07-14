Una delegazione composta da rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, membri della società civile, esponenti della camera penale e delegati del comune di Foggia ha effettuato una visita ispettiva presso il carcere cittadino. L'obiettivo era accertare le condizioni detentive e le problematiche strutturali. Durante l'ispezione sono emersi dati allarmanti che evidenziano una situazione di grave sovraffollamento all'interno della struttura penitenziaria.

Attualmente, la casa circondariale di Foggia ospita un numero di detenuti che supera di gran lunga la sua capienza effettiva.

Si registrano infatti 668 detenuti, a fronte di soli 302 posti effettivi disponibili, escludendo le sezioni non utilizzabili per ragioni strutturali o logistiche. Questo significa che il tasso di sovraffollamento raggiunge l'impressionante percentuale del 225%, indicando che la struttura accoglie più del doppio delle persone per cui è stata progettata e attrezzata.

Le criticità delle condizioni di detenzione

Pasquale Prencipe, ricercatore dell’associazione Antigone e coordinatore della delegazione che ha condotto la visita, ha descritto con preoccupazione le condizioni critiche riscontrate. "Potremmo fermarci già al sovraffollamento come criticità per far capire la situazione. In una stanza dove dovrebbe esserci una persona, ce ne sono due e anche più", ha affermato Prencipe, sottolineando la drammatica mancanza di spazio vitale per i reclusi.

La delegazione ha potuto osservare direttamente celle in cui i letti a castello si estendevano fino a tre metri di altezza, un'immagine che rende l'idea della compressione degli spazi. A ciò si aggiungeva un caldo intenso e opprimente, che rendeva l’aria all’interno delle stanze detentive quasi irrespirabile, compromettendo ulteriormente il benessere e la dignità dei detenuti.

Prencipe ha ribadito l'importanza fondamentale dell'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce chiaramente come le pene non debbano mai consistere in trattamenti contrari alla dignità umana e debbano, al contrario, tendere al reinserimento sociale e alla rieducazione dei condannati. In questo contesto, le condizioni rilevate a Foggia appaiono in stridente contrasto con tali principi costituzionali.

Per questo motivo, la delegazione ha avanzato una richiesta esplicita per un intervento urgente, in particolare a livello politico nazionale, sollecitando l'adozione di misure deflattive prioritarie. L'obiettivo è quello di affrontare concretamente il problema del sovraffollamento e, parallelamente, di risolvere le gravi criticità riscontrate anche nell'ambito della medicina penitenziaria, un settore anch'esso segnalato come fortemente carente.

L'iniziativa nazionale e le richieste di intervento

La visita al carcere di Foggia si inserisce in un'ampia iniziativa promossa dall'Alleanza per l'articolo 27, che coinvolge complessivamente 30 città italiane e 34 istituti penitenziari. L'iniziativa mira ad accendere i riflettori su realtà carcerarie che presentano problematiche complesse e criticità profonde, le cui ripercussioni possono essere drammatiche sia per i detenuti che per il personale.

L'assessore alla legalità del comune di Foggia, Giulio De Santis, ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione locale. "Siamo preoccupati. Essere il secondo carcere più affollato d’Italia non è una cosa che va bene per la nostra città", ha dichiarato De Santis, evidenziando il primato negativo del penitenziario foggiano in un contesto nazionale già difficile.

L'assessore ha lanciato un appello per una maggiore attenzione istituzionale e politica. "Chiediamo assolutamente che ci sia la possibilità di avere più attenzione. Oggi abbiamo visto una situazione di vera sofferenza", ha aggiunto De Santis, ribadendo la necessità di azioni concrete e immediate. La visita e le dichiarazioni raccolte da tutti i partecipanti sottolineano con forza l'urgenza di interventi strutturali e normativi.

È imperativo garantire condizioni di detenzione che siano non solo conformi ai principi costituzionali di dignità e rieducazione, ma che affrontino anche efficacemente le problematiche croniche legate al sovraffollamento e alla carenza di assistenza sanitaria all'interno del carcere di Foggia, per assicurare un sistema penitenziario più umano ed efficiente.