Il carcere di Trento ospita attualmente 425 detenuti, un numero che supera significativamente la sua capienza regolamentare, creando una condizione di sovraffollamento. Questa situazione critica è stata al centro di una recente visita condotta da una delegazione del Consiglio provinciale. La delegazione, composta dalla presidente del Consiglio provinciale, dal presidente della commissione speciale carceri e da altri consiglieri, ha avuto modo di raccogliere informazioni dettagliate e di prima mano sulle condizioni di vita e sulle principali criticità riscontrate all'interno dell'istituto penitenziario.

Un aspetto particolarmente preoccupante emerso durante la visita riguarda la limitata disponibilità di opportunità lavorative per i reclusi. Attualmente, solo 60 detenuti sono impiegati in mansioni essenziali per il funzionamento della struttura, come i servizi di cucina, lavanderia e manutenzione. Questo dato evidenzia una marcata carenza di impieghi, la quale si configura come uno degli ostacoli più significativi al percorso di reinserimento sociale dei detenuti una volta terminata la pena. La delegazione ha inoltre sottolineato la scarsità di attività formative e di reinserimento, con un numero insufficiente di iniziative dedicate all'istruzione e alla formazione professionale, elementi fondamentali per costruire un futuro diverso e prevenire la recidiva.

Criticità Strutturali e la Necessità di un Intervento Urgente

Oltre alla carenza di opportunità, la delegazione ha potuto constatare la presenza di problematiche strutturali concrete, tra cui il persistente sovraffollamento e la conseguente mancanza di spazi adeguati per lo svolgimento di attività ricreative e rieducative. Le testimonianze raccolte direttamente dal personale penitenziario e dai detenuti stessi hanno rafforzato la percezione di un'urgente necessità di incrementare sia le attività lavorative che quelle formative. In merito a ciò, la presidente del Consiglio provinciale ha dichiarato con fermezza che “la situazione richiede un intervento urgente per garantire condizioni di vita dignitose e favorire il reinserimento effettivo” dei detenuti nella società.

Il Consiglio provinciale di Trento, in qualità di organo legislativo della Provincia autonoma, detiene il compito di approvare le leggi provinciali, esercitare il controllo sull'attività della Giunta provinciale e promuovere iniziative volte al miglioramento delle condizioni sociali e civili del territorio. Tra le sue funzioni istituzionali rientra anche la vigilanza attiva sulle strutture carcerarie presenti nella provincia, attraverso l'operato di commissioni speciali dedicate al monitoraggio costante delle condizioni di detenzione e al sostegno dei percorsi di reinserimento. La recente visita della delegazione rappresenta, dunque, un momento cruciale di confronto diretto con la realtà carceraria locale.

L'obiettivo dichiarato è quello di raccogliere elementi concreti e utili all'elaborazione di proposte e interventi mirati, con la finalità di favorire una maggiore attenzione alle esigenze dei detenuti e di promuovere percorsi di reinserimento efficaci, in particolare attraverso un significativo ampliamento delle opportunità lavorative e formative all'interno dell'istituto penitenziario.