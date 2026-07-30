A Caserta, la collaborazione internazionale tra le forze dell'ordine si rafforza con l'intensificarsi dei servizi congiunti che vedono operare fianco a fianco la Polizia di Stato italiana e la Policia e Shtetit albanese. Queste importanti attività, orchestrate e coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, parte integrante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono finalizzate a potenziare la sicurezza e la prevenzione sul territorio casertano.

L'iniziativa ha preso il via con un momento significativo la mattina del 30 luglio, quando il Questore della Provincia di Caserta, il Dottor Andrea Grassi, ha calorosamente accolto gli operatori della Polizia albanese.

La loro presenza in città si inserisce nel più ampio contesto del progetto denominato "Servizi Congiunti Italia‑Albania", un programma strategico volto a consolidare i legami e le sinergie tra le due nazioni in materia di ordine pubblico.

Il calendario delle operazioni prevede che, per un periodo definito fino al 10 agosto, gli agenti della Questura di Caserta e i colleghi della Polizia albanese svolgeranno congiuntamente una serie di controlli del territorio. Queste attività saranno concentrate in particolare nelle aree urbane e turistiche che registrano una maggiore affluenza di cittadini e visitatori, con l'obiettivo primario di elevare gli standard di sicurezza pubblica e di rafforzare in maniera tangibile le misure di prevenzione dei reati.

Controlli congiunti: obiettivi e benefici

La presenza operativa degli agenti della Policia e Shtetit albanese a Caserta riveste un ruolo di fondamentale importanza per l'efficacia dei servizi. Essa, infatti, permette di facilitare in modo significativo l'assistenza ai visitatori e ai cittadini provenienti dai Paesi di lingua albanese. Questa specifica collaborazione si traduce in un notevole miglioramento della comunicazione e dell'interazione tra i turisti stranieri, le Forze di polizia locali e le istituzioni presenti sul territorio.

Tale sinergia non solo ottimizza l'efficacia degli interventi di polizia, ma contribuisce anche a rendere più accessibili i servizi di sicurezza per una fascia più ampia di popolazione, garantendo una maggiore inclusione e un senso di protezione per tutti coloro che si trovano a Caserta.

È un esempio concreto di come la cooperazione internazionale possa tradursi in benefici diretti per la comunità e per la gestione dell'ordine pubblico.

Il ruolo strategico della cooperazione internazionale

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che funge da fulcro e coordinatore di questa e altre iniziative simili, opera sotto l'egida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La sua missione principale consiste nel promuovere, sviluppare e gestire tutte le attività di collaborazione tra le forze di polizia italiane e quelle di altre nazioni a livello globale. Questo organismo è essenziale per la costruzione di una rete di sicurezza transnazionale.

Tra i compiti istituzionali di questo Servizio rientra l'organizzazione e la supervisione di progetti specifici, come i menzionati servizi congiunti.

Tali progetti sono concepiti per raggiungere obiettivi ambiziosi: migliorare in maniera sostanziale la sicurezza pubblica, intensificare le strategie di prevenzione dei reati e contrastare la criminalità attraverso un approccio che supera i confini nazionali, basandosi sulla condivisione di risorse, esperienze e informazioni tra i diversi corpi di polizia coinvolti.