Il Tribunale di Torino ha stabilito che il percorso di rafforzamento organizzativo e di self cleaning intrapreso dal Casinò de la Vallée di Saint-Vincent non può, allo stato attuale, considerarsi integralmente concluso. La decisione, comunicata il 15 luglio 2026, ha portato al respingimento delle istanze formulate dalla società, mantenendo così la Casa da gioco sotto amministrazione giudiziaria.

La pronuncia del Tribunale evidenzia la necessità di proseguire con gli interventi già avviati. Gli amministratori giudiziari hanno richiesto una chiara definizione delle loro funzioni, da attuarsi in collaborazione con il Consiglio di amministrazione del Casinò.

Il Collegio giudicante ha fissato un termine perentorio: entro l’11 settembre dovrà essere presentata una proposta per ridefinire il perimetro delle ulteriori attività ritenute indispensabili al completamento del percorso di adeguamento organizzativo e di prevenzione.

Il percorso di adeguamento e le prossime tappe

Il provvedimento del Tribunale di Torino conferma che la fase attuale è orientata al completamento degli interventi organizzativi già in corso. L’obiettivo primario è consolidare in maniera definitiva i presidi interni di prevenzione e controllo, garantendo così una gestione più solida e trasparente. La nota ufficiale del Casinò ha ribadito la posizione del Tribunale, sottolineando che il percorso di rafforzamento non è ancora giunto a conclusione.

La società ha prontamente confermato la sua piena collaborazione sia con gli amministratori giudiziari sia con l’autorità giudiziaria. Il Casinò de la Vallée si impegna a proseguire con determinazione nel rafforzamento dei propri sistemi di governance, compliance e controllo interno. Vi è la ferma convinzione che il completamento delle attività indicate condurrà alla definitiva conclusione della procedura in atto.

Amministrazione giudiziaria: funzioni e prospettive

L’attuale amministrazione giudiziaria del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent rappresenta una misura adottata dal Tribunale per assicurare la legalità e la trasparenza nella gestione della società. Tale strumento è finalizzato a tutelare la continuità aziendale e a garantire l’adeguamento ai presidi organizzativi e di controllo richiesti dalla normativa vigente.

Il Tribunale valuterà la proposta di ridefinizione delle attività e delle funzioni degli amministratori giudiziari entro la scadenza dell’11 settembre. Successivamente, si procederà a una valutazione per una possibile rimodulazione della misura di prevenzione attualmente in essere. L'attenzione rimane alta sulla conclusione delle misure di prevenzione e sulla definitiva stabilizzazione dei sistemi interni di controllo e governance della Casa da gioco.