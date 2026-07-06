Il giudice per le indagini preliminari (GIP) di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento che vedeva coinvolti Lapo e Ginevra Elkann, insieme al notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen. La decisione, maturata nell’ambito dell’indagine sulla residenza di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, è stata motivata dal «difetto dell’elemento psicologico» del reato. Anche il notaio è stato archiviato con la medesima formula, in quanto ritenuto «strumentalizzato» nella vicenda.

L’archiviazione, decisa dalla procura di Torino e dal GIP del capoluogo piemontese, ha estromesso i tre indagati dal procedimento.

La notizia si ricava dalla sentenza della Cassazione che, lo scorso marzo, ha dichiarato inammissibile un ricorso della difesa di John Elkann contro la cosiddetta ‘imputazione coatta’.

L'inchiesta sulla residenza e le accuse

L’indagine si focalizzava sulla gestione della residenza di Marella Caracciolo tra il 2010 e il 2019. Secondo l’impianto accusatorio, la presunta residenza fittizia in Svizzera sarebbe stata orchestrata per celare al fisco una rendita vitalizia milionaria e un ingente patrimonio. Quest’ultimo era composto da Sicav lussemburghesi, trust offshore e opere d’arte, per un valore complessivo superiore alle centinaia di milioni di euro. Per i fratelli Elkann e per il notaio Von Gruenigen, tuttavia, il procedimento si è concluso con l’archiviazione, riconoscendo l’assenza dell’elemento psicologico necessario alla configurazione del reato.

Contesto giudiziario e sviluppi

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle indagini sulla successione di Marella Caracciolo, che vede ancora aperti altri procedimenti penali riguardanti ulteriori soggetti, inclusi membri della famiglia Agnelli e professionisti. La decisione della Cassazione, che nel marzo 2026 ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di John Elkann, ha consolidato la posizione degli indagati ora archiviati.