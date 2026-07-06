Si è tenuto il 6 luglio 2026 a Genova l'incidente probatorio cruciale per fare luce sulla morte di Elton Bani, il quarantunenne albanese deceduto il 17 agosto precedente. Bani era stato colpito da un taser, utilizzato da due carabinieri, a Sant'Olcese, nell'entroterra genovese. Due vicini di casa della vittima sono stati ascoltati in aula come testimoni diretti degli eventi.

Il primo testimone, un trentanovenne senegalese che ha assistito all'intera scena fin dentro l'androne del palazzo dove Bani ha perso la vita, ha fornito una testimonianza chiave.

Ha categoricamente smentito che “Elton Bani non ha tentato di disarmare un carabiniere e non è vero che il primo colpo è andato a vuoto”. Il testimone ha inoltre ricostruito la sequenza dei colpi di taser: “È stato colpito già con la prima scarica, poi la seconda ha colpito con un dardo lui e con l’altro un militare, la terza è andata a vuoto e il quarto colpo lo ha colpito sulla schiena mentre era già a terra”. Questa deposizione è fondamentale per le indagini in corso.

Le indagini sulla morte di Elton Bani

Un secondo testimone, che aveva precedentemente allertato l'ambulanza descrivendo Bani come “agitato, ma non violento”, ha riferito di avergli offerto dell'acqua, dopo di che la situazione si era calmata.

L'arrivo della prima pattuglia del radiomobile, secondo il testimone, aveva trovato una situazione “tranquilla”.

In relazione alla morte di Bani, due carabinieri sono attualmente indagati per omicidio colposo e falso ideologico. Altri due colleghi di pattuglia sono indagati unicamente per falso ideologico. L'incidente probatorio si è svolto dinanzi al gip Giorgio Morando, con la partecipazione della pm Paola Calleri, dei difensori dei militari (Mario Iavicoli e Giulia Liberti), e dell’avvocato Cristiano Mancuso, che rappresenta il fratello della vittima. Gli atti dell’incidente probatorio sono stati ora restituiti alla pm, la quale dovrà valutare la necessità di ulteriori accertamenti prima di procedere alla chiusura delle indagini e definire le posizioni dei quattro carabinieri coinvolti.

Il taser: strumento “meno letale” e i suoi rischi

L'utilizzo del taser, un dispositivo in dotazione alle forze dell'ordine, è sotto i riflettori anche a seguito di un report pubblicato dall'associazione di avvocati StraLi. Il documento evidenzia come la stessa azienda produttrice, Axon, abbia progressivamente modificato la sua comunicazione in merito alla sicurezza del dispositivo. Dal 2009 in poi, il taser è stato riclassificato da “arma non letale” a “strumento meno letale”, e l'azienda ha ampliato in modo significativo gli avvertimenti sui potenziali rischi per la salute. Il report sottolinea come l'impiego del taser sia particolarmente critico quando le persone fermate si trovano in stato di agitazione, fragilità fisica o alterazione.

Il tragico caso di Genova, con la morte di Elton Bani, si inserisce in un dibattito più ampio e urgente sull'uso del taser da parte delle forze dell'ordine e sulle sue possibili, gravi conseguenze per l'incolumità delle persone coinvolte.