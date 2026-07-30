I Carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno eseguito ordini di carcerazione nei confronti di quattro figure di spicco del clan Arena, a seguito delle condanne definitive confermate dalla Corte di Cassazione nell’ambito della complessa inchiesta Jonny. I provvedimenti sono stati attuati dopo che gli imputati, precedentemente rilasciati per decorrenza dei termini cautelari, sono stati richiamati a scontare le pene residue in via definitiva.

Le condanne definitive e gli arresti eseguiti

Tra i destinatari degli ordini di carcerazione figurano Rosario Lentini, 65 anni, che dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 12 giorni; Vincenzo Lentini, 35 anni, con una pena residua di 2 anni, 4 mesi e 10 giorni; Giuseppe Arena, noto come “Pino Tropeano”, 59 anni, con 3 anni, 10 mesi e 7 giorni da scontare; e Pasquale Arena, 33 anni, con una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 9 giorni.

Le sentenze definitive per Rosario Lentini e Vincenzo Lentini ammontano rispettivamente a otto anni e dieci mesi e otto anni complessivi, come confermato dalla Suprema Corte.

L’operazione Jonny, avviata nel maggio del 2017 e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha permesso di disarticolare un sistema criminale radicato nel territorio. Al centro dell’indagine vi era il drenaggio sistematico di fondi pubblici destinati alla gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Sant’Anna. L’accusa ha evidenziato come la ’ndrangheta fosse riuscita a incamerare oltre 36 milioni di euro, su un totale di circa 103 milioni stanziati dallo Stato italiano tra il 2006 e il 2015.

Il meccanismo fraudolento si basava sull’affidamento di lucrosi subappalti per la ristorazione e i servizi a società di comodo.

Il controllo mafioso sull'economia locale

Il quadro investigativo interforze ha delineato un controllo asfissiante e totale del tessuto economico locale da parte del clan Arena. L’organizzazione criminale aveva imposto un monopolio assoluto nel settore delle scommesse online e delle slot machine tra Crotone e provincia, assicurandosi così profitti milionari costanti. A questo si affiancava un sistema di estorsioni a tappeto ai danni di commercianti e villaggi turistici. Un giro d’affari illecito imponente, che l’operazione congiunta di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza aveva inizialmente azzerato portando a 110 arresti e sequestri patrimoniali per un valore superiore agli 84 milioni di euro.

Le altre sentenze definitive della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato numerosi ricorsi, rendendo irrevocabili le condanne per molti altri imputati coinvolti nel processo. Tra le pene definitive spiccano gli otto anni di reclusione per Leonardo Sacco, ex governatore della Misericordia di Isola Capo Rizzuto. Sono divenute definitive anche le condanne a dieci anni per Maurizio Greco e Domenico Riillo; otto anni e otto mesi per Giuseppe Pullano; otto anni per Antonio Giglio; sette anni per Francesco Arena (classe 1979). Ulteriori condanne irrevocabili riguardano undici anni e quattro mesi per Nicolino Gioffrè; otto anni ciascuno per Fortunato Pirrò e Domenico Nicoscia.

Per alcune posizioni specifiche, la Suprema Corte ha proceduto a un annullamento senza rinvio con immediata rideterminazione della pena: Antonio Poerio è stato condannato in via definitiva a sei anni e otto mesi, mentre Nicola Lentini a un anno e quattro mesi.

In altri casi, l’annullamento è stato parziale, come nel caso di Giuseppe Lequoque, per cui è stato annullato solo il provvedimento di confisca. Per un gruppo di imputati è stato disposto l’annullamento con rinvio, che comporterà un nuovo giudizio davanti a una diversa sezione della Corte d’Appello di Catanzaro. Nella settimana precedente, la Cassazione aveva già reso definitiva la condanna a otto anni dell’ex parroco di Isola Capo Rizzuto, don Edoardo Scordio, accusato di associazione mafiosa.