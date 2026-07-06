La superstrada Cassino - Atina è stata interessata da una chiusura totale in entrambe le direzioni, all'altezza di Sant'Elia Fiumerapido, a seguito del ribaltamento di un autoarticolato. L'incidente, avvenuto nella mattinata del 6 luglio 2026, poco prima delle 8, ha causato gravi disagi alla circolazione. Il mezzo pesante si è adagiato sul lato sinistro della carreggiata, occupandola interamente, mentre l'altra corsia è stata invasa dai fluidi fuoriusciti dai serbatoi del veicolo, rendendo il tratto impraticabile e pericoloso.

Il conducente dell'autoarticolato è stato prontamente soccorso dalle squadre dei Carabinieri e dal personale sanitario del 118.

Data la natura dell'incidente e la necessità di accertamenti e cure specialistiche, è stato disposto il suo trasferimento in elicottero presso una struttura ospedaliera di Roma. Le complesse operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza del sito hanno reso indispensabile la chiusura completa del tratto stradale coinvolto, con l'attivazione di percorsi alternativi per gestire il flusso veicolare proveniente da entrambe le direzioni.

Gestione della viabilità e interventi di emergenza

Per garantire la sicurezza degli utenti della strada e permettere l'esecuzione dei rilievi tecnici e delle operazioni di bonifica, la circolazione è stata interrotta sull'intera tratta interessata dall'incidente.

È stata istituita una viabilità deviata: i veicoli che procedevano da Formia hanno avuto l'uscita obbligatoria a Cassino, mentre quelli in arrivo dalla direzione di Sora sono stati indirizzati a lasciare la superstrada a Sant'Elia Fiumerapido, proseguendo sulla viabilità ordinaria. Sul luogo dell'evento sono intervenute con rapidità le squadre dell'Anas, ente gestore della rete stradale, e le Forze dell’Ordine, che hanno collaborato attivamente nella gestione del traffico e nel coordinamento delle attività volte al ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile.

Dettagli sul tratto stradale coinvolto

L'area specifica interessata dal sinistro corrisponde al chilometro 36,000 della strada statale 749 “Sora – Cassino”.

Questo punto si trova all'interno del territorio comunale di Cassino, in provincia di Frosinone. La decisione di chiudere la strada in entrambe le direzioni di marcia è stata presa per salvaguardare l'incolumità degli automobilisti e degli operatori impegnati sul campo, rendendo necessarie le deviazioni per tutti i veicoli in transito. Le autorità competenti hanno lavorato incessantemente per rimuovere il mezzo ribaltato, bonificare la sede stradale e ripristinare la normale fluidità della circolazione, minimizzando i disagi per i viaggiatori e assicurando la piena operatività dell'infrastruttura stradale.