Un giovane di 22 anni è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Osimo in seguito a un episodio verificatosi a Castelfidardo, in provincia di Ancona. Le accuse a suo carico riguardano lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L'intervento dei militari ha portato anche al sequestro di uno storditore elettrico, un'arma impropria che il giovane aveva in suo possesso al momento dei fatti.

L'intervento e il sequestro dello storditore elettrico

L'operazione è scattata a seguito di una segnalazione che ha richiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

Una volta giunti sul posto, i Carabinieri hanno proceduto con gli accertamenti del caso, che hanno rapidamente condotto all'identificazione del 22enne. Durante le fasi dell'intervento, è stato rinvenuto e successivamente sequestrato il dispositivo storditore elettrico, elemento chiave nelle contestazioni mosse al giovane. Questo tipo di strumento, pur non essendo un'arma da fuoco, rientra nella categoria delle armi improprie il cui porto è regolamentato e, in assenza delle dovute autorizzazioni, costituisce un reato.

Le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di armi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane denunciato avrebbe aggredito un'altra persona, causandole lesioni di una certa entità.

Queste lesioni personali, considerate aggravate, hanno costituito la base per una delle principali accuse a carico del 22enne. La seconda accusa, quella di porto abusivo di armi, deriva specificamente dal possesso dello storditore elettrico, che non poteva essere detenuto o trasportato senza un valido motivo e le necessarie autorizzazioni legali. La combinazione di questi due reati ha portato alla decisione di procedere con la denuncia a piede libero.

L'impegno dei Carabinieri per la sicurezza a Castelfidardo

La Compagnia dei Carabinieri di Osimo svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della sicurezza pubblica e nel contrasto alla criminalità sul territorio di competenza, che include anche la località di Castelfidardo.

Le attività investigative e preventive dei militari sono costantemente orientate a garantire il rispetto della legge e a intervenire prontamente in situazioni che mettono a rischio l'incolumità dei cittadini. In contesti come quello descritto, l'azione dei Carabinieri è fondamentale per identificare i responsabili di reati contro la persona e per contrastare il possesso illecito di armi, siano esse proprie o improprie. L'intervento si conclude sempre con il sequestro degli oggetti pericolosi e la denuncia dei responsabili alle autorità giudiziarie, in piena osservanza delle normative vigenti.