Catania ha inaugurato questa mattina il nuovo Polo della giustizia minorile, una struttura strategica situata all'interno dell'Educandato ‘Regina Elena’. Questo innovativo centro è destinato a diventare un punto di riferimento fondamentale per l'amministrazione della giustizia dedicata ai più giovani, concentrando in un'unica sede il Tribunale per i minorenni di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Centro di prima accoglienza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. L'obiettivo primario di questa centralizzazione è migliorare significativamente l'efficienza operativa e l'accessibilità dei servizi giudiziari e amministrativi rivolti ai minorenni del territorio.

Un investimento storico per il Ministero della Giustizia

L'apertura del nuovo Polo rappresenta un momento storico per il Ministero della Giustizia. Si tratta, infatti, del primo immobile acquisito direttamente dall'Amministrazione negli ultimi cinquant’anni, sottolineando l'importanza dell'investimento. Durante la cerimonia di consegna, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, ha espresso grande soddisfazione, affermando: “È un risultato importante, frutto di un lavoro comune tra istituzioni, territorio e persone che hanno fortemente creduto in un obiettivo condiviso: offrire un futuro diverso ai giovani che oggi si trovano legati al mondo criminale e alle loro famiglie”.

Ostellari ha proseguito evidenziando come, grazie al costante impegno del Ministero, questo edificio si trasformi in un autentico presidio di legalità, di prevenzione e di contrasto alla mafia.

Ha sottolineato l'importanza di promuovere al suo interno percorsi seri di responsabilità e recupero. “Questo è un grande investimento che non si limita agli spazi fisici,” ha aggiunto Ostellari, “ma che, anche attraverso l'iter per convertire in legge il protocollo Liberi di scegliere, mira a spezzare le catene che legano i clan al futuro dei ragazzi, contribuendo così a costruire il futuro di un'intera comunità”.

Ruolo strategico e funzionalità del nuovo Polo

Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, presente all'iniziativa, ha rimarcato l'importanza strategica di disporre di strutture moderne e funzionali. Queste sono essenziali per garantire un'efficace amministrazione della giustizia minorile e per assicurare a magistrati, operatori e servizi le condizioni adeguate per lo svolgimento ottimale delle proprie delicate funzioni.

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, organo del Ministero della Giustizia, ha il compito di attuare le misure penali e amministrative nei confronti dei minorenni. La sua missione è promuovere attivamente percorsi di responsabilità, recupero e reinserimento sociale. La creazione di una sede moderna e centralizzata a Catania rafforza concretamente questi obiettivi istituzionali, fornendo un punto di riferimento solido e accessibile per l'intera giustizia minorile sul territorio siciliano.