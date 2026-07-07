Il 5 luglio 2026, l'aeroporto di Catania ha interrotto le attività di volo in arrivo a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della conseguente emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera. La decisione, comunicata dalla Sac, società di gestione dello scalo etneo, è stata presa dopo la chiusura dello spazio aereo corrispondente alla nuvola aerea sud del vulcano, identificato come settore B2, con validità fino alle ore 19 locali. Questa misura ha avuto un impatto significativo sul traffico aereo, rendendo necessaria una riorganizzazione per numerosi passeggeri.

Nonostante la sospensione degli arrivi, le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto sono state regolarmente consentite. La Sac ha fortemente raccomandato ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, sottolineando che “seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore” per informare tempestivamente sull'evoluzione della situazione e sulla ripresa delle normali operazioni.

Impatto Operativo e Gestione dei Disagi

La drastica interruzione delle attività di volo in arrivo ha interessato tutti i collegamenti diretti verso lo scalo di Catania. Per mitigare i disagi, alcuni voli sono stati prontamente dirottati verso l'aeroporto di Palermo, che ha gestito un notevole incremento del traffico, accogliendo ben 33 voli aggiuntivi nella sola giornata del 5 luglio.

Le compagnie aeree si sono attivate per predisporre servizi di trasporto su autobus, al fine di garantire ai passeggeri di raggiungere la loro destinazione originaria dalla nuova località di atterraggio.

L'aeroporto di Catania, riconosciuto come il più trafficato della Sicilia e un hub cruciale per il turismo e i collegamenti regionali e internazionali, è servito da un'ampia gamma di vettori aerei, tra cui giganti del settore come Ryanair, easyJet, Wizz Air, KLM e Lufthansa. La situazione operativa è sotto costante e attento monitoraggio da parte delle autorità aeroportuali e del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di assicurare la massima sicurezza e minimizzare ulteriori interruzioni.

Contesto Vulcanologico e Misure di Sicurezza

Il contesto che ha portato a queste misure di sicurezza è strettamente legato all'attività vulcanica dell'Etna. L'Osservatorio Vulcanologico per l'Aviazione aveva già segnalato, nelle prime ore della mattina del 5 luglio, una forte emissione di cenere, con una nube vulcanica che aveva raggiunto un'altezza stimata di circa 4.500 metri. Questo fenomeno ha reso impraticabile una parte dello spazio aereo, giustificando la chiusura temporanea.

Precedentemente, il Dipartimento della Protezione Civile aveva già innalzato il livello di allerta per l'Etna da verde a giallo il 26 giugno, alle ore 19:30, a seguito di un aumento dei tremori vulcanici. Questa decisione preventiva evidenzia la costante attenzione verso uno dei vulcani più attivi d'Europa.

L'aeroporto di Catania, situato a circa 45 chilometri dal vulcano, ha implementato queste misure per garantire la sicurezza dei passeggeri e del traffico aereo, in attesa di ulteriori e decisivi aggiornamenti sull'evoluzione dell'attività vulcanica e sulle condizioni atmosferiche.