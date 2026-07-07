L'aeroporto di Catania ha annunciato la completa sospensione delle operazioni di volo, sia in arrivo che in partenza, fino alle ore 12.00 di oggi. La decisione, comunicata dalla Sac, la società che gestisce lo scalo, è stata resa necessaria a seguito delle intense attività vulcaniche dell'Etna registrate nella notte tra ieri e oggi. Questa misura è stata adottata per assicurare la sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale, in un contesto reso critico dalle condizioni generate dall'eruzione.

Contrariamente allo scalo etneo, l'aeroporto di Comiso, pur trovandosi nella medesima area geografica, continua a operare regolarmente.

La Sac ha diramato una nota di aggiornamento, esortando tutti i passeggeri a verificare attentamente lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree di riferimento prima di intraprendere il viaggio verso l'aeroporto. Questo invito è fondamentale per prevenire disagi e attese inutili, data l'interruzione che interessa un vasto numero di collegamenti, sia in arrivo che in partenza, e che coinvolge diverse compagnie aeree.

Interruzione dei voli: dettagli e consigli per i passeggeri

La comunicazione ufficiale della Sac ribadisce che il blocco completo delle partenze e l'interruzione degli arrivi rimarranno attivi almeno fino alle ore 12.00. La società ha enfatizzato l'importanza cruciale di consultare costantemente le informazioni aggiornate fornite dalle singole compagnie aeree, al fine di ottenere dettagli in tempo reale sulla situazione operativa dei voli.

L'aeroporto di Comiso, non essendo stato interessato dalla ricaduta di cenere vulcanica, mantiene la sua piena operatività e si configura come una valida alternativa per i viaggiatori che si trovano nella regione.

Lo scalo di Catania e la gestione delle emergenze vulcaniche

L'aeroporto di Catania-Fontanarossa si conferma come uno dei principali hub aerei del Sud Italia, gestendo annualmente un considerevole volume di traffico passeggeri e un'ampia rete di voli, sia nazionali che internazionali. La Sac, la società di gestione operativa dal 1997, è responsabile della sicurezza, della manutenzione e dell'efficienza complessiva dello scalo. La sua attività include il coordinamento delle operazioni anche in contesti di emergenza, come quelli frequentemente legati alle eruzioni dell'Etna.

In presenza di tali eventi vulcanici, la Sac attiva prontamente procedure specifiche e collaudate, volte a garantire la massima tutela della sicurezza e una comunicazione tempestiva e trasparente a tutti gli utenti.