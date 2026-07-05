La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha formalmente condannato l’Italia per la gestione di un grave caso di violenza domestica che ha coinvolto una cittadina francese, Audrey Carmen Manuela Ubeda, e i suoi due figli. La sentenza, depositata il 2 luglio, ha sanzionato il Paese per la lentezza e l’inefficacia delle procedure giudiziarie, sia civili che penali, e per la presenza di motivazioni giudicate “sessiste e stereotipate” nella richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Benevento nel novembre 2021.

Le motivazioni della condanna: indagine inefficace e stereotipi

La Corte ha accertato che il procedimento non ha rispettato i requisiti di un’indagine tempestiva, approfondita ed efficace, come stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un punto cruciale della condanna riguarda le affermazioni del pubblico ministero, che aveva liquidato un episodio in cui il compagno della donna, identificato come G.P., avrebbe puntato un coltello alla gola della signora come un semplice “scherzo di cattivo gusto”. Ancora più grave, nella richiesta di archiviazione, si sosteneva che fosse difficile dimostrare la mancanza di consenso della donna al rapporto sessuale, argomentando che “era normale che gli uomini dovessero superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tendeva a opporre quando era stanca della vita quotidiana e un uomo le faceva avance sessuali”.

La Cedu ha ritenuto che tali motivazioni riflettessero una “cultura sessista e stereotipata”, condividendo le preoccupazioni espresse dal GREVIO (Gruppo di esperti sulle misure contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). Secondo le conclusioni del GREVIO, stereotipi di questo tipo possono esporre le vittime di violenza domestica a una “ulteriore vittimizzazione (secondaria) in aula”, aggravando il loro trauma.

Ritardi giudiziari e conseguenze per le vittime

A seguito delle obiezioni della donna, la richiesta di archiviazione è stata respinta e sono state disposte ulteriori indagini. Tuttavia, l’ex compagno è stato rinviato a giudizio solo nel febbraio 2024, e la prima udienza non era ancora stata celebrata al momento della decisione della Corte.

La sentenza ha inoltre evidenziato i ritardi significativi del tribunale dei minori, che ha impiegato oltre tre anni per revocare la responsabilità genitoriale dell’ex compagno, ignorando le gravi accuse di violenza.

Durante questo lungo periodo di inefficienza giudiziaria, la donna e i suoi figli sono stati costretti a vivere in una casa rifugio per più di tre anni, in una stanza di circa 15 metri quadrati. Questa permanenza prolungata e le condizioni restrittive hanno avuto rilevanti conseguenze psicologiche e fisiche sulle vittime, come accertato dalla Corte.

Risarcimenti e violazioni della Convenzione

In virtù di queste gravi violazioni, la Corte ha stabilito che lo Stato italiano dovrà versare alla madre e ai suoi due figli un risarcimento di 15.000 euro ciascuno per danni morali, oltre a 15.000 euro complessivi per le spese legali, per un totale di 60.000 euro.

La sentenza ha accertato la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per le denunce di violenza domestica e dell’articolo 8 per l’inerzia del Tribunale per i minorenni, sottolineando la mancata protezione adeguata delle vittime da parte delle autorità italiane.