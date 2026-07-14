A Prato, una cella di quindici metri quadrati della casa circondariale La Dogaia è stata fedelmente ricostruita nella Sala Biagi di Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia. L'installazione, promossa dalla Camera Penale di Prato in collaborazione con la Provincia stessa, rimarrà aperta al pubblico fino a lunedì 20 luglio. L'ambiente ricreato include un letto a castello, un letto singolo, un bagno e un tavolino, offrendo una riproduzione realistica delle condizioni abitative dei detenuti.

L'obiettivo primario di questa iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sulle criticità del sistema penitenziario italiano.

Simone Calamai, presidente della Provincia, ha sottolineato l'importanza di tale esperienza: «Entrare all'interno della cella e rendersi conto della limitatezza dello spazio e delle difficoltà che caratterizzano la vita quotidiana di un detenuto può aiutare a comprendere la complessità della situazione che stanno vivendo oggi gli istituti penitenziari italiani». Calamai ha inoltre evidenziato come le carceri siano uno dei luoghi in cui «lo Stato manifesta concretamente la propria funzione», richiamando l'articolo 27 della Costituzione che sancisce la finalità rieducativa della pena.

Orari e modalità di visita all'installazione

L'installazione è accessibile tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00.

Il giovedì, l'orario di visita è prolungato fino alle 23:00. L'allestimento nella Sala Biagi è stato concepito per permettere ai visitatori di confrontarsi direttamente con la realtà carceraria, stimolando una riflessione approfondita sulle condizioni di vita dei detenuti e sulle problematiche strutturali che affliggono il sistema penitenziario.

L'impegno della Camera Penale di Prato per le condizioni carcerarie

La Camera Penale di Prato, co-promotrice dell'evento insieme alla Provincia, svolge un ruolo attivo nella tutela dei diritti delle persone detenute e nella promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sulle condizioni carcerarie. Tra le sue recenti azioni, l'associazione ha richiamato l'attenzione sulla necessità di migliorare le condizioni climatiche all'interno della casa circondariale La Dogaia, proponendo l'installazione di ventilatori per mitigare le alte temperature estive.

Queste attività si inseriscono in un più ampio quadro di attenzione verso il rispetto della dignità delle persone private della libertà personale, un principio fondamentale per un sistema penitenziario giusto ed efficace.